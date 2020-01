Bettina Romero: "Cuando una gestión termina los cargos políticos caen"

La intendente de Capital indicó que se busca revalorizar al empleado de planta permanente. "Los cargos políticos son necesarios porque muchas veces tienen que ver con profesionales que se necesitan en cada lugar. Pero hoy, por el contexto que tenemos no pueden ser muchos, se necesita ahorrar."

En una entrevista exclusiva con InformateSalta, la intendenta capitalina Bettina Romero dialogó sobre diversas temáticas, entre ellas respondió inquietudes sobre el Hospital Público de Mascotas.

“Todas las políticas de bienestar animal impulsadas por el gobernador Sáenz fueron geniales y creemos en eso y nos parece importantes continuarlas y profundizar ese compromiso. Este es un municipio que cuida a todos, incluido nuestros animales”, dijo.

Con respecto al reclamo de ex trabajadores del Hospital de Mascotas, Romero aclaró: “Vamos a revalorizar al empleado municipal, los cargos políticos son necesarios porque muchas veces tienen que ver con profesionales que se necesitan en cada lugar. Pero hoy, por el contexto que tenemos no pueden ser muchos, se necesita ahorrar y que cada peso que recaudamos llegue a la gente, no en un gasto político. El hospital estuvo abierto estos días y va a seguir funcionando porque creemos en eso. Hay un equipo que sabe y viene haciendo el trabajo y seguramente se sumaran nuevos profesionales, pero hay doctores que continúan trabajando”.

La jefa comunal manifestó que, tras el cambio de gestión, “algunas personas que creían que continuaban con los mismos beneficios, pero lamentablemente los cargos políticos responden a una gestión y cuando una gestión termina los cargos políticos caen automáticamente desde lo legal. Quiero dejar en claro que todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, el hospital y el centro de adopción están abiertos, en marcha y con personal trabajando, funcionando como corresponde”.