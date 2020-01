Moria Casán le declaró la guerra a Feinmann: "Enano fascista" y "Bonsay mental"

Hace un tiempo, Sofía Gala Castiglione comentó que, aún teniendo varios trabajos, se le hacía difícil afrontar los gastos de su casa. Este domingo, a propósito de una nota de La Nación que daba cuenta de las vacaciones de la actriz en Punta del Este, el periodista Eduardo Feinmann escribió en Twitter: "¡Pero hasta hace un par de meses no podía pagar las expensas!".

Como era de esperarse, horas después llegó la fuerte respuesta de Moria Casán, madre de Castiglione, publicó La Gaceta Mercantil.

La conductora de "Incorrectas" usó también Twitter para dedicarle una serie de posteos al periodista. "Bueno, bueno, bueno... De querer ver presa a la vice (Cristina Fernández de Kirchner) a un comentario de doña que no llega ni a chisme", comenzó la diva.

Pero hasta hace un par de meses no podía pagar las expensas!Separada, Sofía Gala disfrutó de Punta del Este junto a su madre, Moria Casán https://t.co/FCaOLVYJaV — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 5, 2020

Luego, continuó: "En vez de comentar semejante p..., como que mi hija me come la billetera, te aviso que no uso billetera porque me da vergüenza tener animales en ellas, ni uso ropa interior porque soy hermafrodita y tendría problemas si te cruzo en el canal".

"Antes de fijarte dónde veranea mi hija con semejante comentario, ¿por qué no la alentaste cuando trajo a nuestro país premios internacionales como la Concha de Plata, que se lo ganaron en nuestro país solo la Aleandro y la Borges?", preguntó Moria, en alusión al reconocimiento que su hija recibió en el Festival de Cine de San Sebastián, en septiembre de 2017, por su trabajo en la película "Alanis".

La exvedette siguió con un recuento de la carrera de su hija: "Es la actriz argentina de la new generation que más premios gana para nuestro país, con Alanis, que costó menos seguramente de lo que vos cobrás, consigue para nuestro amado país algo que tiene que ver con la cultura, la sensibilidad y el arte cinematográfico. (Su personaje) es alguien que elige ser prostituta antes que cualquier trabajo, ¿qué asco, no? Por favor, seguí con tus cableadas misóginas por A24. Bye, Doño", finalizó su posteo, que acompañó con los hashtags " #BonsaiMental y #EnanoFascista".