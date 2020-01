Conmoción en México: Murió Andrea Arruti una famosa actriz de 21 años

Emiliano Treviño un actor amigo de Arruti fue quien dió a conocer la noticia. Por el momento no anunciaron cual fue la causa de la muerte.

Andrea Arruti era famosa por personificar a Diamond en "My Little Pony: La magia de la amistad", a Sid en "los Casagrandes", a Ortensia en el videojuego "Epic Mickey 2: El poder de dos" y a Neeko en “League of Legends”, publicó ABC.

''Sin duda a veces la vida nos sorprende de maneras fuertes e inesperadas...buscar un porque o para que es absurdo pues son respuestas que realmente nunca tendremos y no espero tenerlas. Sin embargo creo que hoy para mi es más importante recordar todas aquellas cosas hermosas que viví contigo...pues esas son las que al final de todo realmente importan.

¿Qué te puedo decir? Tantos años...crecimos juntos...tantas experiencias y sueños compartidos que no se por donde empezar. Gracias por todas las noches desvelándonos platicando sobre nuestros sueños y como llegaríamos a ellos''.

El mensaje se extiende a lo largo de los comentarios en los cual expresa numerosos recuerdos junto a la actriz: ''Gracias por acompañarme a ver mi película favorita al cine y escucharme hablar de Philippe Petit por horas con tanto amor como tu lo sabias hacer, me acuerdo que pesaba “wow realmente me está escuchando , esta niña es diferente”. Ese momento en el que a la mitad de la película nos quedamos viendo uno al otro por instantes sin decir nada pero realmente decíamos todo...fue simplemente hermoso''.