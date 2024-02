Javier Milei reposteó un tuit contra María Becerra que asegura que cobró U$S 90.000 por un recital en Formosa

Javier Milei reposteó un tuit contra María Becerra por un recital en Formosa. Días atrás, el Presidente de la Nación acusó a Lali Espósito de recibir dinero de varios gobiernos a cambio de brindar recitales masivos.

Desde la cuenta “La macrineta” compartieron una nota que asegura que “la Nena de Argentina” cobró 90.000 dólares por un show.

“Mientras la gente se muere de hambre en Formosa, el Gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, le pagó 90 mil dólares a Maria Becerra para que cante en la Fiesta de la Corvina que se hizo la semana pasada”, escribieron en el tuit al que Milei resposteó en sus redes sociales.

El posteo no pasó inadvertido entre los miles de seguidores del primer mandatario y dividió las opiniones de los usuarios. “Soy de Formosa. La fiesta de la corvina de este año no pasó todavía, es la semana que viene?, “El artista no es culpable, sino el político que malgasta sus fondos en algo no prioritario”, “Por esto la chica ésta salió a defender a Lali. Entre curas no se pisan la sotana”, fueron algunas de la opiniones. Hasta el momento, la artista no se expresó al respecto. /TN