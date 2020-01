Alberto Fernández viaja a fin de mes a Europa y se verá con el Papa Francisco

Alberto Fernández se prepara para su primera reunión con el Papa Francisco. El Presidente adelantó que viajará a fin de mes a Europa, dijo que tiene buena relación con el jefe de la Iglesia y expresó su deseo de un encuentro con él. "Me gustaría mucho verlo", afirmó. Además ya definió quién será el embajador ante la Santa Sede: el elegido es Luis Bellando, un diplomático de carrera.

El mandatario también habló de una potencial visita del Papa a la Argentina y dio su opinión sobre por qué hasta el momento no se produjo. "Es una decisión de él que venga. Debemos saber que debe ser resistente por temor a que lo dejen en uno de los bandos", indicó, en relación a la grieta. Dijo que el Pontífice "está por encima de todos" y que "no pertenece a ningún bando".

Con elogios al exarzobispo de Buenos Aires lo calificó como "un hombre que cumple de modo cabal su tarea de pastor", y pidió que no se lo someta a la "disputa interna". "Yo no quiero hacer eso: el Papa no es mío sino de la humanidad", afirmó.

En relación a su primer visita al Papa adelantó que viajará a fin de mes a Europa y que tiene buena relación con él. "Francisco sabe lo que lo valoro y aprecio", dijo, en una entrevista a C5N.

El primer encuentro de Fernández con el Papa será tras la escalada con la Iglesia en el mes pasado luego de que el ministerio de Salud actualizara el protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE), poco después de que asistiera a la misa en la Basílica de Luján junto a Mauricio Macri. La medida fue muy cuestionada por la Iglesia: el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud Alberto Bochatey dijo que implicaba la "instalación del aborto libre" en la Argentina.

Luego logró bajar las fricciones al reunirse en Casa de Gobierno con las autoridades de la Conferencia Episcopal encabezadas por su presidente, el obispo Oscar Ojea. Más allá de las diferencias en el encuentro consensuaron en que serán "aliados para trabajar juntos".

La última vez que Fernández visitó a Francisco fue en agosto de del año pasado, cuando viajó al Vaticano como integrante del grupo internacional que promovía la liberación del expresidente de Brasil Lula da Silva.

Por otro lado el Presidente ya definió que Bellando, un diplomático de carrera, será el embajador ante la Santa Sede, consigna La Nación. Tiene 61 años y es Licenciado en Ciencias Políticas. Fue cónsul en Río de Janeiro (2006-2008), Tarija, Bolivia (2008-2011), subsecretario de Política Latinoamericana (2012) y embajador en Angola (2018).