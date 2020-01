Alertan sobre estafas virtuales, hubo 20 casos en lo que va del mes

“Hola. Mi nombre es Matias Reston. Hoy (por ayer) a las 2:30 AM llamaron a casa de mis padres, diciendo que me tenían secuestrado y lastimado. Los secuestradores sabían mi nombre, el de mi mamá, el de mi papá y el vínculo con ellos. Atendió mi madre, pidieron números de tarjetas amenazando que me iban a matar”, publicó en joven en sus redes sociales. La cantidad de casos son alarmantes.

Sus padres lograron advertir que era un engaño y cortaron la comunicación, “tenían una tonada colombiana o venezolana”, denunciaron. Ante la cantidad de casos hoy la jefa de Delitos Económicos de la Policía, Daniela Ale, habló con InformateSalta y dio recomendaciones.







Lamentablemente informaron que en lo que va del 2020 ya se registraron 20 alertas donde una de ellas tuvo un resultado positivo. “Queremos prevenir una vez más a la comunidad sobre este tipo de estafas que apuntan a adultos mayores, titulares de líneas de teléfono fijo”.

“Estas personas buscan llevar a la víctima a un desequilibrio emocional para poder sacar más información. Piden datos y cuando la persona se encuentra muy angustiada el discurso cambia porque terminan diciendo que la persona en realidad está secuestrada y es tal el montaje que otra persona simula ser el familiar del afectado pidiendo auxilio, llorando y gritando”, detalló.







La recomendación sigue siendo la misma, cortar las llamadas, mantener la calma y buscar comunicarse con el supuesto familiar secuestrado. “Las modalidades cambian todo el tiempo, que determinados billetes salen de circulación, que hay que hacer un pago por reparación histórica de ANSES”.