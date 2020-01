Raúl Córdoba fue designado en AMT ad honorem, continuará como concejal

El dirigente fue nombrado vocal 1° de la Autoridad Metropolitana de Transporte a fin de colaborar con el mejoramiento del transporte urbano. "Vengo de una acción por seguridad vial por un hecho personal, el gobernador con su equipo me pidió si puedo llevarle todas las ideas que tenemos"

El concejal Raúl Córdoba es también miembro de la Comisión de Familiares contra la Impunidad, la cual integra por el fallecimiento de su hijo en un accidente vial, viene realizando diversas acciones para concientizar a la sociedad sobre la seguridad vial. Participa activamente del pintado de estrellas amarillas en sectores donde ocurren siniestros viales fatales.

“El gobernador con su equipo me pidió si puedo llevar todas estas ideas al área metropolitana de transporte, dado que van a hacer una ampliación del transporte público de la provincia. Me designaron como vocal titular del nuevo directorio de la AMT ad honorem. Pero no voy a dejar mi función de concejal”, dijo el concejal a InformateSalta.

Córdoba señaló algunos proyectos que pretende proponer en la AMT con la intención de mejorar la calidad del servicio del transporte público. “Nos estamos quitando la vida entre nosotros. El 99% de la responsabilidad es del que está en el tránsito, desde el peatón hasta el que maneja el vehículo. Queremos que quienes manejan un transporte, entiendan el profesionalismo que deben tener porque transportan a personas”.

En éste sentido, se refirió a que los choferes deben ser evaluados contantemente, recibir capacitaciones, controles de salud, “para quienes conducen el vehículo brinden la calidad del servicio que corresponde. Me gustaría que todos los choferes tengan conocimiento en RCP, primeros auxilios, algunos son trayectos largos. El profesional del volante tiene que tener una evaluación anual, muy estricta porque tiene la responsabilidad de cuidar a las otras personas”.