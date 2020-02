Auditoría en Diputados: “Llamo para que haya transparencia, no voy a ser cómplice”

Tras las dudas con respecto a la procedencia de los millonarios fondos que fueron sustraídos a un ex empleado legislativo, el presidente de la Cámara Baja, Esteban Amat, aseguró que el análisis de las cuentas determinará o no responsabilidades.

Luego del pedido de auditoría por parte de Diputados ante las dudas surgidas a raíz de los millonarios fondos sustraídos del domicilio de un ex empleado legislativo, el presidente de la Auditoría General, Gustavo Ferraris, confirmó a InformateSalta que el objetivo es dar claridad sobre las finanzas de la Cámara Baja.

Al respecto, Esteban Amat, presidente de Diputados, en diálogo con nuestro medio, aseguró que el pedido obedece a la necesidad de dar transparencia. “Si algún diputado o personal de la Cámara tiene que ver, que la auditoria lo diga, o que la justicia lo diga. No voy a ser cómplice”, sostuvo.







Con respecto al tiempo que podría demandar el análisis de las cuentas, sostuvo que no hay un plazo determinado y dependerá de la cantidad de documentación. “Tienen que ver las computadoras, los recibos, la plata que ingresó, y la que salió de Diputados, y le tendrán que cerrar los números, sino lo tendrán que decir y avisar lo que está pasando”, sostuvo.

En ese marco, comentó que habló sobre la situación con ex titular de la Cámara, Manuel Santiago Godoy, quien – según dijo - trabajó codo a codo durante 16 años con el ex empleado que sufrió el robo. “Él estaba de vacaciones cuando sucedió, llegó después de lo que pasó, me preguntó para qué la auditoría sí estaba todo bien, y yo le dije que la auditoría es la que me va a decir si está todo bien o no”.







Asimismo indicó que cuando asumió la conducción de la Cámara Baja, no encontraron absolutamente nada irregular en materia económica. “No tengo nada que esconder con respecto al tema de los recursos, para eso está la auditoría y los juzgados revisando, y tiene las puertas abiertas para revistar todo”.

Por último, recordó que tomó la determinación de dar de baja 24 pases a planta permanente irregulares. “Encontré una resolución que no correspondía de 24 personas en planta permanente que la nombraron 30 días antes de irse Godoy, esas personas se les dio de baja, siguen trabajando pero no en planta permanente”.