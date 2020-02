Flybondi canceló un vuelo al momento de despegar y armó revuelo en el aeropuerto

Ocurrió en la mañana de este viernes. Un avión debía partir a Buenos Aires pero de pronto reportaron inconvenientes en el mismo y cancelaron el vuelo. Los pasajeros reclamaron porque no les ofrecieron reprogramar el viaje.

El malestar se apoderó esta mañana en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, cuando la empresa Flybondi canceló al momento de partir un vuelo hacia Buenos Aires, ofreciendo pocas respuestas a los pasajeros quienes estallaron de bronca.

Según la información compartida desde un móvil de Multivisión Federal, el vuelo debía partir a las 09.40 este viernes, pero al momento en que estaba listo para despegar el avión quedó en la pista, al parecer por un problema que detectaron a último momento.

De inmediato, se procedió a la cancelación del vuelo. Esto despertó el malestar de los pasajeros, quienes pedían la reprogramación del mismo para poder partir lo más antes posible, pero desde la empresa no les ofrecieron esa solución.

Según algunos pasajeros que dialogaron con el canal, desde Flybondi les comentaron que recién tendrían vuelos para el lunes o martes. Por lo tanto, la única solución que les ofrecieron fue pagarles el viaje a Buenos Aires por colectivo. Caso contrario le devolvían el dinero de los pasajes.

“Nos quieren dar un desayuno, yo no quiero desayunar, yo quiero viajar, nos quieren dar un colectivo pero no sabemos si vamos a ir todos en el mismo, no sabemos más detalles”, reclamaba una pasajera.

Otro damnificado comentó que, sobre la oferta de viajar en el colectivo, solamente les habían propuesto elegir esa opción pero aún no les habían comunicado a qué hora iban a salir, en qué empresa ni más detalles.

Una señora con un pequeño comentó que “teníamos turno mañana con un médico en La Plata, hoy tenía otro turno, y aquí no nos dan explicaciones”, relató cómo fue perjudicada por esta cancelación sorpresiva.