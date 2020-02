Síndrome de Asperger: “No tienen filtro, dicen lo que piensan”

En el Día Internacional del Síndrome de Asperger, Teresa Ojeda, fundadora de la Asociación Asperger Salta y miembro de la Liga para adultos con el síndrome, en diálogo con InformateSalta, aseguró que no se trata de una enfermedad sino de una condición que los acompaña durante toda una vida.

“No hay ninguna pastillita mágica, es aceptación, es la apertura a un cambio de mirada social”

En la oportunidad, indicó que mayormente se detecta en el jardín de infantes, cuando comienza el tema de relacionarse socialmente con los grupitos. “Generalmente se terminan aislando, se van cerrando porque no saben como manejarse socialmente, integrarse en los grupitos”, comentó.

Ojeda indicó que para ellos la sociabilización es un verdadero desafío. “Ellos no tienen filtro, al decir lo que piensan y no tener la sutileza de decirlo de una forma linda que al otro no le caiga mal, muchas veces termina excluyéndolo y alejando del circulo a veces ellos no se dan cuenta, si te están lastimando, ellos te están diciendo lo que sienten”.

Además destacó que presentan intereses restringidos. “Yo creo que son como diamantes en bruto, hay que acompañarlos, y tratar de brindarles herramientas para potenciar ese interés, que es en lo que se van a destacar, hay que aprender a sacarle provecho, porque de ahí va a salir su campo laboral”, sostuvo.

Con respecto a su día a día, indicó que es difícil. “Ellos entran a una ciudad con ruidos, con bullicios, con amontonamientos, donde toda sus sensibilidades se agudizan, llegan a sus casas con un nivel de estrés increíble, ellos tienen que superar todas esas barreras”

Ojeda los definió como luchadores de la vida y diamantes en bruto. “Realmente son admirables, pasan toda su vida superando miles de cosas sin saber ni entender el por qué no podían tener amigos, porque les iba mal en sus noviazgos, muchos fracasaban en sus matrimonios, no duraban en un trabajo, cuando empiezan a ver esos detalles, ya tiene las señales de alerta es inmediatamente donde deberían hacer el diagnóstico”

Por último, hizo hincapié en la importancia de concientizar a la sociedad. “Yo creo que con la información se va anular la exclusión que pueden llegar a tener a nivel social, educativo y laboral”.