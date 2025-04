Only Fans: "Los salteños quieren el control, el 80% de los problemas es porque se meten en nuestra intimidad"

El hecho ocurrido en la provincia de Santiago del Estero, donde un marido descubre que su mujer subía y vendía contenido a la plataforma Only Fans y derivó en una violenta separación, reinstaló el debate.



¿Hay nuevas dinámicas familiares? ¿Hasta dónde constituye un derecho a la intimidad y la privacidad de la persona? ¿Se trata de una infidelidad? ¿Se lo deben contar a la pareja?

Y en sociedades como la nuestra donde los hombres quieren tener el control de la situación, el tema nos atraviesa y por ello, desde Informatesalta dialogamos con una salteña que tiene su cuenta en Only Fans, aunque accedió a hablar con muchas reservas ya que considera que lo mejor es no referirse al tema.

“Hay que dejar ser y no estar al pendiente de si las mujeres venden o no venden contenido. Es un trabajo más y ya, como cualquier otro. Solo que virtual, hay que estar, invertir dinero y tiempo, y mucha energía. Implica ser muy creativa y aprender varias cosas antes de vender. Es todo un negocio”, dijo esta salteña a quien llamaremos Carla, para preservar su identidad.

“¿Por qué quieren saber si una salteña está o no está en Only Fans? ¿Por qué quieren meterse en la vida privada de nosotras?”, se pregunta Carla.

Ella considera que es mejor no hablar del tema porque en Salta hay chicas que venden contenido pero los salteños son bien chusmas. Si bien la plataforma no permite filtrar a las personas por ubicación, los tipos hacen todo lo posible para buscar contenido de salteñas y filtrarlo.

Salteños cabeza de termo

Consultada sobre este hecho de violencia ocurrido en el seno de una pareja santiagueña, Carla consideró que siempre pasa eso de que algunos novios apoyan y a otros no les parece. No considera que se trate de un tema de fidelidad sino que el hombre quiere “puro control. No te quieren libre, eso es. Porque infidelidad no es”, dijo rotundamente.

“Sigo sin entender la necesidad de saber si salteñas están en una página o no, pero por eso lo mejor es no darle más fama al tema porque es peor y solo perjudican más a las chicas y su entorno. Porque son tan “termos” los salteños que hasta que eso no cambie, no van a dejar en paz a las chicas que trabajamos. Por eso mejor no decir nada ni hablar del tema hasta que la gente de Salta abra más su cabeza.

Es más, Carla dijo que es muy frecuente que los novios revisen laptops y celulares, y por eso los problemas el 80% siempre es con las parejas que revisan los celulares y no respetan la intimidad.

Cómo funciona OnlyFans



En OnlyFans los creadores pueden hacer dinero a través de las suscripciones, que tienen todo tipo de precios: se pueden encontrar de 3 dólares mensuales en adelante. Todo depende de la clase de material que se ofrezca y de la popularidad del perfil. Se pueden compartir fotos, videos y audios. La compañía se queda con una comisión del 20% y el resto queda para el creador.

También está la opción de obtener dinero por medio de los mensajes pagos para los seguidores. Por otra parte, Only Fans ofrece un sistema de propinas y tiene un mecanismo de promociones que les permite a los creadores hacer descuentos en las suscripciones, o crear packs para los que quieren contratar el servicio por 3 meses, 6 meses o un año.

Muchos también cobran por contenido personalizado: hacen sexting o envían material multimedia a medida de los deseos de sus clientes.