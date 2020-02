Gobierno aceptó cambios en el proyecto para recortar jubilaciones de jueces

El oficialismo accedió a incorporar algunos cambios en el proyecto de ley del Gobierno que recorta las jubilaciones de magistrados y diplomáticos.

Entre las modificaciones aceptadas por el oficialismo figura el desdoblamiento de la edad jubilatoria de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Para los hombres será de 65 años, de manera escalonada, y de 60 años para las mujeres.



Así lo anticipó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, presente en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Además, se eliminó como requisito para acceder a la jubilación el haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial.

Otro cambio importante es el que anticipó el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi. El funcionario indicó que el Gobierno elevó una modificación a uno de los artículos del proyecto (el artículo 17 inciso b) que establece que, para el cálculo de los futuros beneficios, se aplicará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Este mismo criterio se aplicará para la movilidad de los haberes, aclaró el funcionario.

"Se ha dicho que este proyecto afecta los derechos adquiridos de aquellos señores magistrados que están en condiciones de jubilarse. No tengo la estadística, pero es innumerable la cantidad de magistrados que al cumplir los 60 años y los requisitos que establece el régimen actual, iniciaron su trámite jubilatorio en la Anses y lo suspendieron al momento del cese. Los señores magistrados que hoy no hicieron el trámite pero que al día anterior a la promulgación de la ley hayan cumplido con los requisitos de la ley 24.018, conservarán sus derechos, no estarán afectados. No se afectan los derechos adquiridos de ninguno de los funcionarios que están en condiciones de adquirir el beneficio, sea que se jubilen hoy o sea que se continúen trabajando hasta los 75 años que es el límite que fija la Constitución", enfatizó Goñi.



"No queremos que se debilite el sistema de Justicia con la salida masiva de magistrados y la consiguiente parálisis de los tribunales", enfatizaron los voceros de Juntos por el Cambio.

"De ninguna manera la intención de este funcionario ha sido chicanear a los señores legisladores. No es intención del Poder Ejecutivo promover un éxodo masivo de jueces, sino modificar un régimen con el propósito de tener sistema de seguridad social más solidario", respondió Goñi.