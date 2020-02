Inicio de clases: “La enorme mayoría de la docencia va a cumplir con la obligación”

En conferencia de prensa, Matías Cánepa, ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, garantizó que “cumplirán con los incrementos estipulados por la paritaria nacional”, con el valor agregado que la provincia fijó además un aumento del 8% en el sueldo básico para febrero a modo de anticipo.

En vista de ello, indicó que el sueldo de un docente que recién inicia su carrera pasará de $21.810 a cerca de 23 mil pesos aproximadamente. “La idea siempre fue que el salario no pierda en relación a la inflación, por eso la semana que viene nos vamos a reunir nuevamente para incorporar todos los demás incrementos que están previstos en la paritaria nacional”.

El ministro sostuvo que será necesario el acompañamiento nacional para poder garantizar todo lo anunciado. “Nosotros solos no podemos resolverlo, tenemos que unirnos con la Nación, seguramente cada una de las provincias va a ser lo mismo, como para poder cumplir, pedimos a todos que ayuden en esto”.

Con relación al inicio de clases, sostuvo que “tienen mucha confianza de que la enorme mayoría de la docencia va a querer cumplir con la obligación”. “Yo creo que va a haber clases, no va a haber inconvenientes, esperemos eso, más allá de que por supuesto, hay posturas un poco más radicalizadas en ese sentido pero creo que vamos a poder empezar bien”.

En relación a la postura de los docentes autoconvocados, manifestó que la idea es “escuchar a todos los docentes” no es menos cierto “que para las mesas paritarias lo que corresponde es citar a aquellos que tienen institucionalmente la representación de los trabajadores”. “Nosotros obviamente escuchamos su propuesta, a sus inquietudes como de todos los docentes”.

También destacó el aumento del fondo del incentivo docente, el cual se va a duplicar. “Son $1200 más que van directamente al bolsillo del docente, eso va a ser desde abril porque es desde el 1º de marzo que se toma”.

Por último, señaló que la paritaria está abierta. “Nosotros vamos a trabajar permanentemente en tramos para ir acomodando que el salario no pierda en relación a la inflación y lo tenemos que hacer junto con la Nación porque aisladamente sería imposible”, concluyó.

Infraestructura y capacitación

Cánepa indicó que si bien se trabajó mucho con los intendentes en la recuperación de los establecimientos, aún es insuficiente. “Al inicio de clases siempre hay problemas, tenemos que ver como lo resolvemos rápidamente, es uno de los temas que estamos trabajando en el Consejo Federal de Educación”.

Además sostuvo que harán especial hincapié en la capacitación docente. “Queremos brindar capacitaciones al docente de manera gratuita, aprovechando que tenemos un buen sistema de educación a distancia, creemos que el tema de la capacitación va a ser un tema clave, al igual que la carrera docente, y el proceso de titularización”.

Problemas en la escolarización

Cánepa señaló que actualmente uno de cada dos chicos no termina la secundaria. “Es una tragedia, que tengamos tantos problemas de chicos que no comprenden lo que leen o que no pueden hacer un ejercicio de matemáticas, eso es porque no estamos avanzando bien en los temas educativos”.

Oferta educativa

Dijo que es necesario revaluar la oferta, donde se contemple también la salida laboral. “A la hora de pensar la formación, uno tiene que tener en cuenta la demanda de la zona, y como va a ser la salida laboral de esos chicos, se está trabajando en eso, y seguramente van a tener novedades los chicos”.

Las lluvias y los problemas de siempre

El titular de la cartera de educación subrayó que hay muchas zonas del norte de la provincia, donde será imposible comenzar las clases por las inundaciones sufridas. “Se va a correr el cronograma, y se va a trabajar pedagógicamente para que ellos puedan comenzar después”.

Maestros de religión

Cánepa sostuvo que los mencionados docentes tiene asegurado su continuidad económica en el sistema educativo. “Por lo pronto van a ir realizando distintas tareas, que son requeridas por los distintos establecimiento educativos, pero el objetivo es que ellos puedan insertarse nuevamente para lo que estudiaron”.

Jerarquización docente

Por último, anunció la apertura del concurso de vicedirectores que no se realiza desde el año 2009. “Esta posibilidad la va a tener cualquier docente que tenga 10 años antigüedad y sea titular, es una demanda histórica de la docencia", concluyó.