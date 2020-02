¿Pánico por el Coronavirus? Salta sin barbijos desde hace 3 días y el alcohol en gel aumentó su precio

InformateSalta salió a recorrer farmacias ante la versión de que había faltantes de barbijos y algunos problemas con la provisión y el precio del alcohol en gel, en tal sentido dialogó con un empleado en Farmacia Pieve.

Arturo, farmacéutico en diálogo con InformateSalta, dijo que desde hace 3 días no se consiguen barbijos y lo mismo ocurre con el alcohol en gel que cuesta llegue la provisión. Igualmente aclaró que en general el barbijo no es un producto caro ni muy buscado.

"En general el uso es mínimo, de 200 a 300 por mes. Antes salía $10, ahora en otros lugares directamente no te dan precios y no sabes a cuanto podes venderlo".

Contó que al no tener en las farmacias muchas personas los buscan en otros rubros como pinturerías, ya que vienen de distintos tipos y precios.

"Generalmente el que se usa es el descartable que es el más económico. Después vienen cónicos, para pintores, vienen diferentes tipos de barbijos. Pero el que más se usa se vende en farmacia es un barbijo simple que no es armado. Después viene uno que es armado que también tiene otro tipo de precio pero tampoco se consigue" .

El farmacéutico dijo a InformateSalta: "Otra cosa que no se consigue es el alcohol en gel, desapareció del mercado de un día para otro, no se está consiguiendo alcohol en gel ni barbijos, hace más o menos 2 o 3 días que no hay barbijos y alcohol estamos esperando que llegue".

En cuanto a este producto explicó que que el precio varia de acuerdo a la cantidad y el tamaño, y que estaban en un valor de entre $150 a $300 y algo aún se puede conseguir.