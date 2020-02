Causarano: “Vamos a llevar el Concejo a los barrios, que los vecinos tengan participación”

El próximo domingo 1º de marzo la intendenta capitalina, Bettina Romero, brindará su primer discurso ante el Concejo Deliberante que dará inicio al periodo de sesiones ordinarias. Previo a ese momento, el cuerpo deliberativo ratificó a sus autoridades.

Al respecto, su vicepresidente primero, Ángel Causarano, dijo a Somos Salta que hubo un consenso generalizado para que Darío Madile siga siendo su presidente, Laura García y él lo acompañen.

“Esperamos con mucha expectativa el discurso de la señora intendente, esperemos que sea de unidad, de paz, de trabajo y nosotros desde acá acompañarla y con muchas ganas de salir a los barrios”, indicó.

Sobre el trabajo puntual que realizarán este año, subrayó que “vamos a llevar el Concejo a los barrios, las comisiones ya nos pusimos de acuerdo y muchas reuniones se van a hacer en los barrios para que los vecinos tengan participación. Y queremos que este año la prensa esté informada de cada paso que dé el Concejo”.

Además, adelantó que pedirán celeridad al municipio para dar respuesta a los reclamos. “Hay muchas quejas de los vecinos, no me gusta cuando se centra el poder en una sola persona o grupo, yo creo que la reestructuración que se hizo en la Municipalidad todavía no está dando sus frutos, por eso son las quejas de los vecinos. No se puede demorar, llevamos dos meses de gestión y hay áreas que todavía no están cubiertas. La parte de Obras Públicas tiene que brindar rápido esas respuestas”, manifestó.