Deportivo La Merced: “Estoy feliz con la clasificación”

Así lo definió su DT Martín Martos, después del empate ante Juventud que le permitió avanzar al siguiente cuadrangular. “Fue una tarde redonda, más allá que no se pudo ganar”, dijo.

Deportivo La Merced empató ante Juventud Antoniana 2 a 2 y consiguió la clasificación al próximo cuadrangular. La última fecha enfrentará a Peñarol, solo para cumplir con el fixture.

Martín Martos, técnico de Deportivo La Merced, en diálogo con InformateSalta agradeció al grupo. “Estoy contento por los chicos, ellos son los principales protagonistas, los que te llevan a conseguir objetivos, más allá del laburo que uno pueda hacer”, expresó.

Foto: Gentileza Realidad Deportiva

El técnico contó cómo motivo a su equipo y tuvo muchos elogios para su rival. “Les dije que era un partido para sacar un plus, enfrentamos a un grande de la categoría, que no le podés dar ventaja. Fue un tarde redonda, más allá que se empató y no se pudo ganar, estoy feliz con la clasificación”.

También explicó lo que significa la clasificación. “Se hace un esfuerzo enorme, hay atrás muchas familias. Uno logró la clasificación y con eso tenés un mes más de trabajo, de ingreso para tu familia. Ellos trabajan para eso, aquí no hay contratos que te avalen por doce meses”, aseguró.

Por último comentó cómo fue el partido. “Creo que a lo largo de los 90 minutos merecíamos el empate. Se logró la clasificación que es por lo que peleábamos. Sino teníamos que ir la última fecha a pelear con Peñarol, un rival duro. Clasificamos y primero agradecérselo a los jugadores y dedicárselo a la familia, dirigentes e hinchas”, finalizó.

Hasta el momento los clasificados en la zona norte del Torneo Regional Amateur son: Cuyaya, Altos Hornos Zapla, Talleres de Perico, Monterrico, Juventud Antoniana, Deportivo La Merced, Gimnasia y Tiro, Deportivo El Galpón, Concepción y Sportivo Guzmán.