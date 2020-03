Padres molestos por los docentes que no dictan clases

InformateSalta salió a las calles a hablar con los papás en las escuelas, por las medidas de fuerza que lleva adelante una parte de la docencia del sector de autoconvocados.

En ese sentido, hablamos con Julia, mamá de tres pequeños: "Cuando ellos no tienen clases, no tengo donde dejarlos. Yo trabajo en casas de familias, soy empleada doméstica, ellos quedan solos en la casa a riesgo de que les pase cualquier cosa. Me quedo más tranquila sabiendo que están en la escuela porque sino después les cuesta aprender".



Carlos, papá de un niño de nivel inicial de una escuela de la zona oeste opinó que "es una pena, me resulta poco serio. Juegan con las expectativas de todos, si un pueblo no recibe educación no prospera. Entiendo que sea un derecho suyo, pero ¿y el de los chicos?"

En otro punto de la ciudad, más precisamente en la zona sur, Dorita, mamá de 4 chicos en edad escolar decía: "A mí el paro me duele porque no imaginan el sacrificio que es para una mamá sola mandar los chicos a la escuela y que no tengan en cuenta que una se sacrifica con dos trabajos día y noche para que ellos puedan tener una mejor vida con estudios. Los docentes deberían tener en cuenta que cuando ellos no dan clases, todo un conjunto de personas se perjudica".

Anita, mamá de 3 adolescentes en la secundaria, decía: "Yo puedo entender las necesidades económicas de los docentes, lo que es difícil de comprender es que vulneren los derechos de los chicos. La educación es obligatoria por ley, es un derecho ganado en beneficio de los estudiantes y eso tiene que ser importante. Así que no puedo apoyarlos si para luchar por sus intereses descuidan el interés más importante por el que se comprometieron con el Estado: educar".

Finalmente, Josefina, mamá de 2 niños de la primaria: "Mi hijo más chico va a 5to y tiene problemas de aprendizaje, en la escuela lo tratan muy bien las señoritas y la directora. Pero los paros, los días sin clases, a él lo perjudican mucho. Pierde el ritmo, después quieren ganar tiempo y ahí es donde una nota que no importan los tiempos de aprendizaje de cada alumno. Esa situación me apena, él pone mucho esfuerzo y estas cosas lo desaniman, lo tiran abajo".