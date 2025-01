Venta de juguetes: "Diciembre superó nuestras expectativas, pero Reyes fue más flojo"

A pesar de las dificultades económicas, Rubén Barrios, dueño de la juguetería Balodín, en diálogo con InformateSalta, destacó que diciembre superó las expectativas con ventas destacadas, especialmente en la celebración de Navidad.

Sin embargo, expresó que las ventas en la festividad de Reyes fueron más bajas, con una asistencia constante pero no masiva como en años anteriores.

"Aunque diciembre estuvo bastante bueno y superó nuestras expectativas, en Reyes fue más flojo. Hubo una constante asistencia de gente, pero fue algo limitado. No fue el pico de ventas que solemos tener en otras oportunidades", comentó.

En cuanto a enero, el dueño de Balodín señaló que las ventas se mantuvieron estables con respecto al mismo mes del año anterior. "Vendimos lo mismo que el año pasado en enero. No hubo grandes variaciones", explicó.

Buenas expectativas

Barrios también se refirió a un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que destacó un aumento del 17% en las ventas de las PyMEs en comparación con el año pasado. "No sé a qué rubros se refieren, pero me alegra que después de tantas dificultades a las empresas les vaya bien".

"Ojalá estemos tocando fondo y empecemos a mejorar. Espero que pronto haya demanda de empleo genuino y privado, y de calidad, para ir recomponiendo este país que está bastante destruido", expresó.