Norma tiene cáncer de mamas y necesita hacerse un estudio que Profe no le cubre

Norma Gladis Gutierrez hizo metastasi y le urge practicarse un estudio que requiere una suma de 230 mil pesos. Ella no puede solventarlo y la obra social ex PROFE no le cubre la prestación. Entre todos podemos ayudarla.

Norma Gladis Gutierrez padece cáncer de mamas, recientemente hizo metastasis en el esternón por falta de medicación. Ahora para que el cáncer no avance, debe realizarse un estudio con rayos el cual se practica bajo una medicación costosa la cual su obra social Ex Profe, no le cubre y ella no puede solventarlo de manera particular.

A través de las redes sociales se está pidiendo colaboración para que la mujer puede reunír los $237 mil. Si querés ayudarla podes contactarte al 3874655109 o bien dirigirte a Bº Jaime Dávalos Mz. 211 casa 5.