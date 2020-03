Busca a su hijo, la justicia lo encontró pero no le informaron sobre el paradero

Se trata del caso de un menor de 13 años que se fue voluntariamente de su casa de barrio San Ignacio el 4 de febrero y hasta el momento no regresó con su familia. Tras une investigación de la Fiscalía Penal, el chico fue hallado sin embargo aún no lo vincularon con su madre.

Agustina Guanca, mamá Pablo, el menor de 13 años que falta de su hogar desde el 4 de febrero, dijo que la familia no tiene ninguna información sobre el paradero del chico, pese a que desde el Ministerio Público Fiscal se informó el hallazgo del adolescente.

“Día y noche salimos a buscar a mi hijo y ya no sabemos dónde buscar. Fuimos a la casa de la novia porque sus padres si conocen el paradero de mi hijo, pero no nos quieren dar información. Desapareció el 4 de febrero. Él se quiere juntar con la novia pero por la edad que tiene nosotros no lo queremos permitir”, dijo la mujer.

De acuerdo a lo que manifestó la madre en InformateSalta, aparentemente la novia de su hijo estaría embarazada, por eso emprendieron la fuga. “Él es amable, muy bueno, le dimos muy buena educación, tiene mucho respeto hacia los demás. Nunca tuvimos ninguna queja. Ayer se escribía por Facebook con su primo, está bien pero no dice el paradero”, señaló.

La madre sostuvo: “Quiero que se comunique, dicen que posiblemente la chica está embarazada. Yo le pido que venga y hablemos bien porque hablando todo tiene solución. La familia de ella tampoco se preocupa porque no la buscan, dicen que no la van a buscar tampoco”.

Tras una consulta de InformateSalta al Ministerio Público Fiscal confirmaron el hallazgo del joven en Orán donde se están haciendo los trámites pertinentes para su traslado a la ciudad y revinculación familiar. Las acciones están a cargo de la Asesoría de Menores. Paralelamente la Policía de la Provincia ya retiró de su portal la búsqueda del adolescente.