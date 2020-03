Este lunes arranca el paro del campo por 4 días contra el aumento de las retenciones

En medio de una fuerte presión de algunas de las organizaciones que la integran, como CRA, los referentes de la Mesa de Enlace resolvieron avanzar con la medida de fuerza que paralizará, por cuatro días, la actividad del sector durante la próxima semana. Se trata de un cese de comercialización de granos y de hacienda para faena.­

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), impulsada en especial por sus bases enroladas en Carbap, apuró la decisión de la Mesa de Enlace al amenazar en un comunicado con salir por su parte a las rutas.­

CRA había advertido más temprano que "si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu recaudatorio tengan en cuenta que es `un juego de suma cero' en el corto plazo. Si son empujadas por un espíritu ideológico, entonces... Nos veremos en las rutas".­

"Una vez más los productores agropecuarios de todo el país nos vemos empujados a tomar medidas en defensa de la condición más dignificante del alma y del hombre como tal, nuestro trabajo. Pasan los tiempos, cambian los actores, las situaciones, la dialéctica (si era soberanía, seguridad alimentaria o solidaridad); pero la respuesta de los gobernantes sigue siendo la misma, frente a su incapacidad de solucionar los temas estructurales, y se repite en nuestra historia como si obedeciese a leyes naturales. Retenciones, derechos de exportación, en definitiva, más impuestos", aseguró la entidad presidida por Jorge Chemes.­

Desde el Gobierno hicieron conocer su malestar por la decisión del campo y que daban por finalizadas las relaciones con la Mesa de Enlace con la que consideraban que estaban en negociaciones.­

Por su parte, voceros del Ministerio de Agricultura que comanda Luis Basterra, señalaron que no habrá una respuesta oficial al paro lanzado por la Mesa de Enlace. "Las retenciones ya fueron oportunamente acordadas con todos los sectores'', ratificaron las fuentes.­

El aumento

Las nuevas alícuotas de derechos de exportación para productos agropecuarios establecidas en el decreto 230/2020 implicaría una recaudación adicional de 330 millones de dólares, estimó ayer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.­

"Considerando la producción que ya se encontraba comercializada al momento de adoptarse el decreto, para la campaña 2019/20 el nuevo esquema implicaría una recaudación adicional de US$ 330 millones respecto de la situación prevista bajo el anterior decreto 37/2019", explicó la entidad. De esta forma, el aporte al fisco por derechos de exportación de las seis cadenas de cultivos extensivos totalizará 5.936 millones de dólares, amplió el trabajo. Pero aclaró que "la recaudación total aumentaría en menor cuantía (US$ 274 millones), dada una disminución en lo recaudado por otros impuestos, llevando la recaudación total a US$ 11.598 millones".­