Orquesta femenina se negó a tocar junto con Los Palmeras: "reproducen mensajes misóginos"

Una noticia terminó causando un gran revuelo a nivel nacional. Casi todas las mujeres que forman parte de la Orquesta Filarmónica de Mendoza no tomarán sus instrumentos esta noche para tocar junto con Los Palmeras en la segunda noche de repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La decisión la tomaron luego de ver en sus atriles que las canciones que va a presentar la banda de cumbia tropical reproducen mensajes misóginos y de violencia contra la mujer, indicó Sitio Andino.

Los Palmeras, que agotaron entradas en la venta online en pocos días, generaron con su repertorio malestar entre las músicas que finalmente decidieron bajarse. Aclararon que el género musical no tiene absolutamente nada que ver sino que son las letras las que causaron el rechazo entre las mujeres de la Filarmónica que conversaron con este medio y solicitaron no revelar sus identidades. Informó Que Pasa Salta.

"Es real que no vamos a tocar pero la música no tiene nada que ver con esta decisión. No es el género. No se trata del estilo: es la letra, es abrir la carpeta y que te estén diciendo perra, asesina y sentirte interpelada por eso. No tenemos problema en tocar cumbia, no tenemos drama con ningún género. La Orquesta Filarmónica ha tocado muchísimos géneros populares, ha acompañado a muchísimos artistas y nos encanta porque nos enriquece como artistas. Cuando lo hacemos, se generan arreglos propios que luego pueden ser usados por otras orquestas, nos hace crecer. Por eso decimos que esta decisión no tiene nada que ver la cumbia", expresó una de las mujeres que forma parte de la Filarmónica de la provincia.

Todo comenzó el pasado viernes. Tras una presentación de lujo junto a Ciro en la Fiesta de la Cosecha, las músicas llegaron el viernes para leer y conocer la música que interpretarían este lunes, la de Los Palmeras y entre los títulos leyeron: "Perra", "Asesina", "La Cola" y la lista seguía. Allí comenzó el malestar.

"Lo primero que hicimos fue decir: bueno este es el título, veamos la letra y... era peor. Había un título que no era nada violento pero cuando leímos la letra hablaba se trataba de una historia sobre una niña a la que un hombre le pide que vuelva a ser su amor. A una nena de 12 años, que vuelva a ser su mujer. Fue de terror, ya empezamos a sentirnos mal y nos organizamos y consensuamos algunas medidas como repudiar estos mensajes y enviar una nota de reflexión a la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri", agregaron.