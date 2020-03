El porqué de la rescisión del contrato a Datandhome y quién es Nubicom

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta realizó desde diciembre de 2019 una exhaustiva auditoría de todos los contratos que poseía en vigencia, de los cuales surgió que la empresa Datandhome Supplier SA, que tenía a su cargo el mantenimiento del sistema como así también el software de gestión, una serie de incumplimientos.

Las auditorias detectaron diversos y graves incumplimientos contractuales, como ser demora de más de 15 meses en la fecha de entrega de la totalidad del sistema; además no realizaron la entrega de todas las funcionalidades del sistema de video vigilancia, faltando algunas cuestiones críticas para el funcionamiento eficiente del servicio de emergencias. Por ejemplo, la visualización de las cámaras de seguridad no poseen la resolución solicitada por el contrato, además de otras funciones analíticas que debía poseer el sistema y se entregaron parcialmente o no se entregaron, entre otras.

Sin embargo, y ante esto, la empresa reconoció estos incumplimientos por los que se realizó el procedimiento de rescisión de contrato.

Lógicamente, el Servicio de Emergencias 911 debido a su importancia como herramienta tecnológica de prevención y resolución del crimen, no podía quedar fuera de servicio, razón por la cual se realizó una evaluación de la empresas que podían realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del mismo.





De esa evaluación de emergencia surgió que la empresa salteña Nubicom SRL poseía la estructura y antecedentes necesarios para la realización del mismo, ya que la misma posee la infraestructura con más cobertura de servicios de la provincia de Salta.

Como antecedente, por ejemplo, Nubicom fue adjudicado con dos áreas de la licitación "Salta conectada", servicio que fue cumplido antes del plazo solicitado y con calidad de servicio actualmente operativo. Estas conexiones incluyen casi todo el interior de la provincia.

Además, Nubicom fue adjudicatario de la licitación "Salta Segura" para la conectividad de todas las cámaras de la provincia de Salta, las cuales fueron auditadas y funcionan correctamente acorde a lo solicitado.





Pero quién es Nubicom

Si revisamos la historia empresarial, Nubicom es una empresa salteña, con socios salteños, que desde el año 1999, es decir hace 21 años, brindan diversos servicios tecnológicos. Nubicom como parte de su grupo empresarial, brinda los servicios de telecomunicaciones en toda la cordillera de Los Andes, incluyendo las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, como así también proporciona conexiones en lugares inhóspitos de nuestra provincia.

Es la única que brinda cobertura de servicios en aquellos lugares donde ninguna otra empresa los brinda.

Es una empresa salteña que genera puestos de trabajo a más de 180 personas en la provincia. Además, compite en calidad de servicio de alta prestaciones en segmentos de grandes empresas y gobiernos, tanto en la Argentina como en Perú hace 6 años.

Posee una infraestructura de vehículos, personal calificado, y cobertura territorial que la hace una de las empresas con más crecimiento y generador de empleo del rubro tecnológico de la provincia de Salta.

Nubicom posee actualmente una cartera de clientes de hogar, Pymes, empresas mineras y del petróleo, gobiernos y grandes clientes en todo el territorio provincial.