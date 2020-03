Acuerdo municipal: “Es un beneficio inicial, vamos a continuar trabajando con los gremios”

Tras el anuncio de mejoras salariales para los empleados municipales, que incluye un incremento del 8%, una cifra extra de 2 mil pesos, y el blanqueo de los trabajadores de planta permanente, Daniel Nallar, coordinador Jurídico y de Procuración de la Municipalidad, en FM Cielo, destacó que se trata de “un beneficio inicial” que les permitirá continuar trabajando con los gremios “un poco más tranquilos”.

“De algún modo esto que se ha decidido salva gran parte de lo que iban a ser las paritarias”

Nallar negó que no haya querido atender a los gremios. “Ayer estaban citados tres gremios, y aquí estuve esperando que vinieran, sé que estuvieron en el CCM, los hice llamar, no vinieron, yo continúe con mi actividad normal, tenía otra reunión después, no soy yo quien no los recibí, son ellos quienes no vinieron”, explicó.

De todas formas, manifestó que continuarán trabajando en la jornada de hoy con los gremios para escuchar inquietudes y encontrar soluciones. “Hicimos citas el día de ayer, de hoy y de mañana sucesivamente con distintos gremios, en esta primera etapa vamos a estar escuchando y elaborando lo que los gremios nos van planteando”, comentó.







En la oportunidad, lamentó la protesta que se llevó adelante en la jornada de ayer, que impidió al contribuyente realizar el pago anual de impuestos – se extenderá hasta la próxima semana – como también el uso de los servicios que la municipalidad les presta. “Fue una manifestación inoportuna y obstaculizante de las labores normales de la municipalidad”.

Con respecto a las diferencias con el acuerdo salarial a nivel gubernamental, aclaró que cada estructura administrativa tiene su problemática. “Hay cosas que el gobierno de la provincia seguramente no va a contemplar en el diálogo que pueda tener con sus agentes, y que la municipalidad sí”, dijo.







En relación netamente a los aumentos, insistió en que cada gobierno debe evaluar sus posibilidades, las necesidades y eventuales beneficios dados con anterioridad. “Yo creo que son dos jurisdicciones distintas y es muy difícil hacer comparaciones, a veces se va a dar más, a veces menos, lo que hay que preguntarse es sí se dio lo justo, lo razonable y de manera equitativa”.

“En el discurso de asunción remarcó el compromiso y la necesidad de hacer los reconocimientos correspondientes a la familia municipal”

Por último, hizo especial hincapié en la jerarquización por antigüedad de los empleados de planta permanente no solamente desde el punto de vista remunerativo sino también operativo y funcional. “Estamos cubriendo una deuda que venía siendo postergada con el empleado municipal por 10 años, es algo que además representa un aumento en el sueldo”, finalizó.