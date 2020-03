Del Frari renunció como asesor por los acomodos de familiares de Leavy y Ameri

El ex concejal y candidato del Frente de Todos, Martín Del Frari, renunció a su cargo de asesor de la senadora Nora Giménez, por estar en contra a la conducción partidaria que privilegia acomodos de familiares.

Por FM Aries, Del Frari dijo que renunció como asesor en el Senado de la Nación, designado por Nora Giménez, por la "situación de muchos compañeros que trabajaron en las últimas campañas y todavía no tuvieron respuesta".

Explicó que no sólo le afecta el destrato con los compañeros, sino que tiene "serias desavenencias con la conducción del partido", en manos de Sergio Leavy, ya que designó a su hermano como asesor y el diputado nacional Juan Ameri que nombró a su esposa. "Yo no quiero ser parte de eso".

“Estas designaciones son legales pero no son éticas”, afirmó el ex edil y cuestionó a los conductores del Frente de Todos porque no dialogan, realizan reuniones a puertas cerradas y porque se persigue a los que cuestionan el modo de conducción.