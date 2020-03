Caso Jimena Salas: “Se eleva a juicio a dos inocentes”

Luego que se solicitara la elevación a juicio contra los imputados Sergio Vargas en calidad de partícipe secundario del homicidio de Jimena Salas; y de Nicolás Cajal por encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia, Pedro Arancibia, abogado del viudo, en diálogo con InformateSalta, consideró que "se eleva a juicio a dos inocentes".







En la oportunidad, señaló que desde un primer momento fueron críticos de la investigación, a la vez que lamentó que no se hayan encontrado a los autores materiales del hecho, que a su criterio, debería haber sido el objetivo principal de la investigación. “Debería haber sido la noticia en todo caso que se encontraron a los autores del asesinado de Jimena Salas”

“Nosotros estamos muy tranquilos, y estamos seguros de la inocencia de Nicolás Cajal”

En ese marco, señaló que la requisitoria de elevación a juicio es "muy infundada y poco solvente", y además “está basada en apreciaciones subjetivas de fiscales". “Los fiscales se pusieron la soga al cuello al momento de realizar la imputación porque si hay una imputación evidentemente tiene que haber un juicio, no se puede estar indefinidamente imputado”.

Sobre la acusación puntual sobre su defendido acerca de que "omitió brindar información, tergiversó datos e impidió una tarea investigativa eficiente”, manifestó que “es una apreciación de la fiscalía” que es totalmente falso. “Desde un primer momento él estuvo predispuesto a que se lo interrogue, no hizo ningún tipo de maniobra evasiva".

"Es el mayor interesado en que se encuentra a los asesinos de Jimena”

Con respecto a “la prueba de la alarma”, que según la fiscalía fue apagada manualmente por Nicolás Cajal el 26 de enero y restablecida el 30 del mismo mes, aseguró que es un absurdo. “Las alarmas uno las coloca cuando no está, no tiene la alarma prendida cuando está dentro del domicilio, no tendría que haberle llamado la atención nunca, si hay personas que están en el inmueble, yo no voy a poner la alarma”.







También se refirió a la hipótesis del perro, que según la investigación habría sido comentada por Cajal a un compañero de trabajo meses antes que se conociera oficialmente. “Eso es totalmente mentira, porque lo del perro aparece en un primer momento, de las primeras declaraciones que hubo de los testigos, sobre todo de las vecinas, que hablaron con la policía y dijeron esto de dos personas que se acercaron con el perro, antes de encontrarla a ella fallecida".

"El mismo día ya se estaba hablando de la posibilidad del perro”

En el mismo sentido, negó tajantemente que la llave que se encontró colgada en el alambre al lado de la puerta de ingreso pertenezca a su defendido, conclusión a la que arribó la fiscalía a raíz que el llavero contenía las llaves de un vehículo. “Eso es otra vergüenza, son solamente suposiciones, Cajal ya explicó que la llave no es de su auto, sino de la puerta de fondo”.

Por otro lado, se refirió al maletín secuestrado de la habitación de Cajal, cuyo contenido, según la prueba denominada “ejercicio punto a punto” contenía sustancias narcóticas y/o divisas, que según la investigación, habrían quedado en mano de los delincuentes. “Decir que los tipos que entraron a la casa fueron a buscar la plata en ese maletín y que eso debe ser tomado a modo de pago, es un locura”, afirmó.

Además manifestó que su defendido aclaró oportunamente que no había dinero. “Nada acredita que ahí había plata, además ese maletín lo usaba Cajal pero también Jimena, en algún momento se lo prestaron a algunos amigos, Cajal dijo que en algún momento como dos años antes ahí guardaba él la plata del PROCREAR para pagarle a los albañiles y para hacer algunas compras”, manifestó.

Sobre la decisión de cremar el cuerpo, señaló que fue una decisión exclusivamente de los fiscales. “La entrega del cuerpo no depende de lo que los familiares quieran, sino que depende de que se hayan hecho desde la fiscalía todos los procedimiento de manera correcta para recién ahí entregar el cuerpo y hasta donde yo sé, la autopsia está firmada y se ajustó al protocolo que existe para realizar autopsias”.

Por último, se refirió a la situación del otro imputado, Sergio Vargas: “A mi criterio no hay ningún elemento que lo vincule a Vargas como participe de alguna manera del crimen de Jimena Salas, si de pronto surge una nueva prueba, y hay un elemento que lo vincula, no puedo decir nada, pero hasta donde yo conozco la causa, no hay ningún elemento que lo vincule”, concluyó.