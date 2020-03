En la escuela de B° San Carlos, los padres protestaron para que sus hijos tengan clases

Pese a que el Gobierno de la Provincia de Salta llegó a un acuerdo en la mesa de paritarias salariales con los gremios docentes, un sector de maestros autoconvocados aún no vuelve a las clases y mantiene una medida de fuerza.

En medio de esta situación, los padres de los alumnos que asisten a la escuela San Carlos Borromeo protestaron en las afueras del establecimiento, reclamando al cuerpo docente de la institución que inicie el ciclo lectivo 2020, dado que hasta ahora no tuvieron un solo día de clases.

Nuria es una madre que participó en la manifestación, quien en diálogo con Somos Salta amplió los detalles: “Estamos autoconvocados, pidiendo como padres que se hagan escuchar los derechos de los niños, uno de esos es la educación y necesitamos que los niños vuelvan a las aulas”.

Dicho esto aclaró que “no estamos en contra de los maestros, no estamos en contra ni nada parecido, no queremos agresiones ni nada de eso, solamente hacer valor el derecho de los niños”. Del mismo modo agregó que en el establecimiento, ubicado en el barrio San Carlos de la zona sur en Salta Capital “nunca comenzaron las clases, no hubo un solo día”.

Por otra parte dijo que, como padres, “hemos leído que, tantos años de escuchar que nunca les suben el básico ahora se los suben, que la propuesta del Gobierno supera la de Nación, entonces ya no entendemos qué pasa, queremos que los chicos vengan a las aulas y luego (los maestros) arreglen lo que tengan que arreglar”.

Con respecto a los chicos, Nuria afirmó que “están tristes, quieren estar con sus amigos, tener su vida social y aprender, tenemos la preocupación que se pierdan más días de clases porque ya no se vuelve a recuperar, los chicos son los perjudicados”, concluyó.