Paritarias: Descontarán los días a docentes que sigan de paro

Tras el acuerdo firmado el fin de semana, maestros que decidieron no volver a las aulas desde ayer tendrán descuentos cuando cobren sus salarios de marzo. No habrá otra propuesta a salarial hasta julio, mes en el que se alcanzará el 30% de aumento.

El domingo pasado, el Gobierno Provincia acordó con los gremios un 30% de incremento salarial hasta julio. Pese a ello, un grupo de docentes autoconvocados decidieron continuar de paro por tiempo indeterminado, exigiendo que se llegue a ese porcentaje pero hasta mayo.

Al respecto, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, aseguró a FM Cielo que el acuerdo ya está cerrado y que volverán a reunirse con una nueva propuesta recién en julio, cuando venza el actual.

“Hasta mayo es del 20% la propuesta. Esta es una propuesta que ya está acordada, ya se ha firmado, nosotros tenemos que respetar la institucionalidad, han firmado con 7 gremios esta acordada y hoy se firma con el resto, con lo cual todos los trabajadores de la provincia de Salta tendrán el mismo aumento”, dijo.

Sobre la cláusula gatillo, otro pedido de los autoconvocados, indicó que es indexatoria y nos les permite tener previsibilidad por lo cual no será activada. “Nosotros entendemos que trabajar por tramos y al manejar recursos públicos tenemos que saber cuándo van a ser dados los aumentos y si con tramos cortos”, expresó.

Finalmente, subrayó que docentes que no hayan vuelto a las aulas desde ayer comenzarán a sufrir descuentos. “Día no trabajado, día no pagado. Se hacen en el momento de la liquidación, con las novedades que van llegando”, detalló.