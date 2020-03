Anestesistas: “Deben bajar los decibeles y colaborar con el sistema”

Pocos días antes de asumir como ministra de Salud de la Provincia, Josefina Medrano, en el programa “Cara a Cara”, que conduce Mario Peña, sentó una postura acerca de la situación de los anestesistas y del reclamo constante por mejoras salariales, que en los últimos días volvió a dejar a decenas de familias sin atención.

En aquella oportunidad, la titular de la cartera reconoció que tienen una gran tarea debido a que brindan prestaciones en obras sociales de gran volumen e insistió en la necesidad de “trabajar con ellos y hacerles entender que tienen que bajar un poco los decibeles” y colaborar con el sistema. "No todo va a ser corporación”, expresó.

Medrano consideró también ilógico que un anestesista gane más que el cirujano que está atendiendo al paciente. “No digo que no sea una profesión que deba ser bien paga, porque es la persona que lo pone a uno en un estado de off, pero no pueden y no deben pedir honorarios absolutamente onerosos respecto a otras especialidades”, afirmó.

Cabe destacar que desde el Hospital San Bernardo se presentó una acción de amparo contra más de una decena de profesionales para exigir que garanticen la cobertura de las cirugías programadas y de guardia.

Desde la justicia, en tanto, investigan si los profesionales incurrieron en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.