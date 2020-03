Vecinos de barrio La Loma denuncian un basural en una casa abandonada

Cansada de hacer reclamos a la Municipalidad, una vecina de barrio La Loma se comunicó con InformateSalta para describir la situación que padecen por una casa en estado de abandono y con basura acumulada.

“Los vecinos hace un par de meses que tiraron como tres árboles y dejaron todos los restos en la casa, y dejaron la casa abandonada. Ahora está lleno de mosquitos, no sabemos si en el fondo de la casa dejaron recipientes con agua donde se puedan hacer criaderos de dengue”, manifestó.

La mujer contó que allí antes vivía una señora que falleció en diciembre. “Después vino esta gente a cortar los árboles y dejaron todo hecho un basural, nadie viene a cortar los pastos ni a limpiar, hay muchísimos mosquitos, bichos, arañas, hasta aparecieron ratas, está todo abandonada”, describió.

La vecina denunció a InformateSalta que no podemos ni salir al jardín porque “está todo lleno de mosquitos y arañas, los chicos tienen que estar encerrados. Les dijimos a los vecinos y nos dijeron que iban a traer contenedores, pero hasta ahora no limpiaron nada. También presentamos reclamos en la Municipalidad, dijeron que iban a venir pero no apareció nadie”.