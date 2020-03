Habló el salteño contagiado con Coronavirus: “Desde que llegué siempre tomé todos los recaudos”

Tras ser diagnosticado como caso positivo de coronavirus, el reconocido abogado penalista salteño Matías Adet, quien se encuentra en aislamiento en la clínica privada Altos de Salta Swiss Medical, en el programa 7PM de FM Pacífico, explicó que “desde que llegó de España siempre tomó todos los recaudos y no anduvo por ningún lado”.

En la oportunidad, negó las versiones que daban cuenta que estuvo presente en Tribunales el pasado miércoles. “Ese día yo recién me estaba subiendo al avión en Madrid, yo llegué el jueves a Argentina, se están diciendo muchas estupideces, no estuve en Tribunales”, confirmó.

En relación a escritos presentados con su firma, aclaró que los documentos fueron elaborados con anterioridad y presentados por su hermano. “Tenía licencia en la provincia pedida, no toqué hojas, lapiceras, nada”, reiteró.

Adet comentó que viajó a España para ver un campeonato de un deporte puntual, y en el medio del viaje su papá tuvo un problema de salud importante, que lo obligó a interrumpir el viaje y volver al país anticipadamente para cumplir la cuarentena y posteriormente poder visitar a su progenitor. “No he visto a nadie, vine en el vuelo con barbijo, no te puedo decir cómo me contagie, yo llegué asintomático”.

El letrado sostuvo que dejó su vehículo en el Aeropuerto y se autoaisló en una propiedad para no entrar en contacto con su familia u otras personas, y luego se internó en una clínica privada al comenzar a sentir síntomas compatibles con la enfermedad. “Estuve siempre con barbijo, no corrió riesgo absolutamente nadie”.

Sobre su estado actual, indicó que ya atravesó la etapa gripal que provoca un poco de fiebre, tos, dolor de cabeza, y demás. “Por protocolo tengo que esperar, todo aislado”.

Por último, se mostró muy apenado por las difamaciones a su persona y familia. “Me preocupa que hablen estupideces, sin saber, la realidad que yo no hice nada, que afecta la salud de ningún salteño”, concluyó.