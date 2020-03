Todos indignados con los $100 mil que dio Massa a cada diputado por el Coronavirus

Sergio Massa resolvió que los fondos que reciben los diputados para repartir subsidios, ahora sólo podrán destinarse a la asistencia de salud, en una medida que apunta a concentrar todos los recursos disponibles en la contención del Coronavirus.

El presidente de la Cámara de Diputados tomó esta resolución junto a los jefes de bloque en la reunión de labor parlamentaria y abarca al total de los 25 millones que tiene de presupuesto la cámara baja para este fin. Se trata de 100 mil pesos por diputado y se dispuso que sólo pueden utilizarse para contribuir a la compra de barbijos, alcohol en gel, respiradores e insumos hospitalarios.

La decisión se tomó con acuerdo de todos los bloques, en la previa de la reunión que mantendrán con el presidente Alberto Fernández, como un gesto de ayuda al gobierno. Si bien se trata de la resignación de un histórico instrumento político de los diputados, fuentes del Congreso explicaron a LPO que "no había margen para hacer otra cosa".

Sin embargo, al parecer se trata de una medida inconsulta, que generó el enojo de otros Diputados Nacionales que no tenían conocimiento de la misma.

Pero más bronca generó en la ciudadanía, en los médicos y enfermeros, y en todos los trabajadores que ven el dinero en manos de políticos tan lejanos de las necesidades de la gente.

