Con un nuevo fallecido advierten sobre la necesidad de intensificar cuidados 

El hombre fallecido ayer por Coronavirus es la tercera en el país, tenía 68 años obesidad, hipertensión y diabetes. Residía en Buenos Aires y había tenido contacto con un viajero. Este nuevo caso pone el total de fallecidos al día de hoy en tres en todo el país y 97 casos confirmados.

A través del Instituto Nacional Malbrán resultaron negativos 562 casos y por investigación epidemiológica 96 casos negativos también.

Durante la conferencia que brindó el Ministerio de Salud de Nación, se insistió en la necesidad de aumentar los controles y cuidados, ya que, Argentina está en una etapa temprana de evolución de esta pandemia. "Hoy el virus está en 158 países y desde ayer en nueve países más detectaron casos, esto nos pone en peligro y por eso se restringió el ingreso de extranjeros y el control de ingreso de los argentinos que llegan para cumplir un aislamiento de 14 días" explicaron funcionarios.

Mañana el Malbrán capacitará a 24 distritos para que se pueda tomar muestras y así descentralizar el trabajo y optimizar.

“El rol que tiene esa población que está llegando de viaje es clave para poder mitigar la trasmisión del virus, quedarse en su casa 14 días desde que llega de viaje de zonas endémicas para minimizar la posibilidad de trasmitir” insistió.

Para ello, es muy importante repatriar a los argentinos, que vuelvan al país pero también es muy importante tomar esa medida de aislamiento, ya que, la mayoría de los casos que tiene Argentina son relacionados con viajes o contacto estrecho con ellos. El virus tiene un rol y un periodo de incubación y por eso la indicación de aislamiento.

En cuanto a la posibilidad de casos asintomáticos uno de los funcionarios explicó: "Confirmamos los casos descriptos y puede haber asintomáticos, ya que, Argentina esta en etapa temprana vigilamos infección respiratoria aguda grave que son las personas que ingresan al respirador y no tienen una causa como indicador de circulación de COVID-19 no identificado, hasta el momento no identificaron casos e este sentido. Se sigue trabjando" concluyó.