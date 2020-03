Florencia Kirchner regresa al país después de un año en Cuba

A continuación, la exsenadora contó sobre la mejoría del estado salud de su hija: "Ella junto a sus médicos y sus médicas, lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla. sentía que sola no iba a poder".

Cristina también se despachó contra la especulación que existían en torno a su viaje. "Algo tan humano y por eso tal vez incomprensible para los depredadores de almas y corazones que durante esta semana especulaban mediáticamente, como siempre, el porqué de este viaje ; el décimo en un año", dijo.

A su vez, agradeció el alojamiento cubano: "Me pongo a pensar cuánto tiempo pasé este último año en La Habana: casi cien días. Y siento que aunque tuviera cien vidas, ellas no me alcanzarían para expresar mi agradecimiento a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva . Esa Cuba que estuvo junto a mí en un momento muy difícil de mi vida, que le tendió su mano a mi hija sin especulaciones y que la cuidó y protegió cuando la feroz persecución mediática y judicial dañó severamente su salud", escribió y agregó: " Esa Cuba de médicos y médicas que ejercen su vocación con compromiso , con un criterio profundamente humanista y que con diagnóstico preciso, por primera vez, le brindaron a Flor las herramientas que necesitan aquellos y aquellas que han perdido su salud".

"Esa salud que, en tiempos de pandemias con ribetes bíblicos , vuelve a ser un bien comunitario que exige de todos y todas solidaridad, humanismo y, sobre todo, compromiso social", opinó sobre el nuevo coronavirus y aclaró que tras volver del país caribeño se someterá a los 14 días de cuarentena. "Si bien Cuba no es un país de riesgo, al llegar cumpliré con los 14 días de aislamiento . Sé que es una obviedad decirlo pero ya se sabe... a veces hay que aclarar hasta lo obvio".

Por último, dedicó un párrafo especial a sus seguidores: "Les quiero pedir que hagan lo mismo, que se cuiden y que cuiden a los demás respetando el aislamiento preventivo en sus casas. Los y las quiero mucho".