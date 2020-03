Salteño varado en España: “Lo único que quiero es llegar a mi país”

Tras una odisea para conseguir pasajes, el joven podrá viajar mañana pero solo hasta Buenos Aires, donde deberá cumplir la cuarentena obligatoria. No presenta ningún síntoma.

En varias partes del mundo, argentinos quedaron varados por las medidas que fueron tomando los diferentes gobiernos para frenar la propagación del Coronavirus. En Puerta del Sol, Madrid, España, TN encontró a un salteño en esta difícil situación.

El jovencito recalcó que solo salió a la calle para poder dar la entrevista bajo las recomendaciones de los policías apostados en una de las plazas más emblemáticas, contó que hoy recibió un mail en que le informaban que su vuelo a Salta había sido cancelado.

“Voy a tener que hacer una cuarentena en Buenos Aires. No tengo lugar, pero me dijeron que me van a dar un hostal, un hotel, con comida, todo. Primero quiero llegar a mi país y listo. Ya ahí, es todo más fácil”, dijo.

En este sentido, le informaron que su vuelo a Buenos Aires saldrá mañana, sábado 21, y no el martes 24 como estaba previsto originalmente.