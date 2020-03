Denuncian a la Comisaría de Villa Palacios por no hacer cumplir la cuarentena obligatoria

Desde ayer, las fuerzas nacionales y provinciales detuvieron a más de 1200 personas en el país por incumplir el aislamiento obligatorio que dictó el jueves pasado el presidente Alberto Fernández a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el cual se establece que su incumplimiento es un delito penal. "Vamos a ser inflexibles", dijo al respecto el funcionario nacional.

Sin embargo, vecinos de la zona de Villa Palacios y Barrio Don Emilio denuncian que en la Comisaría de Villa Palacios no están siguiendo el mandato nacional. Aseguran que desde hace varios días realizan denuncias telefónicas y cuando llega el patrullero al lugar donde se está incumpliendo la cuarentena, no actúan según lo establecido.

"Nos cansamos de llamar para denunciar, sobre todo a jóvenes que no solo circulan con autos y motos con música a todo volumen, sino que se instalan durante el día y también durante la noche a tomar alcohol. Cuando llamamos al 911, hacen la derivación a Palacios, que es la más cercana, pero muchas veces no vienen y otras, cuando llegan no le toman ni los datos ni tampoco controlan que se retiren. Nos da mucha bronca porque vemos que en otros lados se está actuando y se está demorando a los irresponsables que no entienden la importancia de quedarse en casa", dijeron a este medio.

En este sentido, cuestionaron el accionar de todos los salteños que aún viendo lo que está ocurriendo en Italia, donde se registraron hasta más de 700 muertos por día, no toman conciencia pero tampoco reciben el castigo que les corresponde al cometer un delito. "A todos nos cuesta quedarnos encerrados en casa, pero lo entendemos y lo respetamos porque queremos que esto pase lo más pronto posible. Lamentablemente hay muchos que no lo entienden, nos ponen en riesgo y van a lograr que la cuarentena se prolongue por mucho más tiempo. Por eso queremos que la comisaría actúe como debe ser y detenga a los irresponsables, para que tomen conciencia", manifestaron.