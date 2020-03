Oficializaron el pago de $10 mil a monotributistas e informales: los detalles

El Gobierno anunció el pago de 10 mil pesos para trabajadores informales y monotributistas clases A y B afectados ante la cuarentena por coronavirus. El pago se hará por única vez en abril en el marco del programa de "Ingreso Familiar de Emergencia". El universo comprendido es de 3,6 millones de hogares.

"Queremos asegurarnos que todos los argentinos queden protegidos ante esta crisis", explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Esto es para familias que no tengan ningún tipo de ingreso", expresó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en una breve comunicación que hicieron desde la Quinta de Olivos, publicó Clarín.

Los que soliciten esta asistencia deberán registrarse en una página de la ANSeS. Moroni aclaró -ante una pregunta de periodistas- que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también podrán recibir esta asistencia. Según el Ministerio de Economía, la ayuda será para todos los "monotributistas sociales, trabajadores informales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo o Embarazo o planes PROGRESAR".

"Trabajadores de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso. Se analizará la totalidad del grupo familiar, para definir su asignación", informó el Poder Ejecutivo sobre las características del universo alcanzado. "Podrán anotarse trabajadores no formales, y los monotributistas de Categorías A (ingreso promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes)", agregó el Gobierno después de la presentación de los ministros.







Voceros del Gobierno aclararon que se busca incluir a la mayoría de los trabajadores de casas particulares, que trabajan en hogares y ahora están impedidos de movilizarse. Sin embargo, según lo que trascendió, la ayuda de $ 10.000 será solo para las personas que no están "registradas". De esa forma, el personal dedicado a tareas domésticas que si está en blanco y hacen aportes no tendrá ninguna ayuda. "Podrán tramitarlo los trabajadores de casas particulares que no inscriptos en el régimen tributario", expresó el Poder Ejecutivo en un comunicado.

Moroni también explicó que para acceder al bono, que "beneficiará a 3,6 millones de familias", los monotributistas y trabajadores de la economía informal "no deberán tener ningún otro ingreso, patrimonio importante ni rentas financieras". Es probable, incluso, que haya una especie de "censo virtual" para incorporar trabajadores que no están registrados.

"El sistema va a ser muy simple, va a haber una página donde inscribirse en 10 o 15 días; será para los argentinos nativos o naturalizados, o residentes legales ", afirmó Moroni. Los extranjeros deberían acreditar más de dos años de residencia, según se comentaba en Olivos.

Los comerciantes -que en su mayoría están caratulados como "autónomos" ante la AFIP- no fueron notificados todavía de ninguna asistencia ni directa ni indirecta. En el Gobierno señalaron que eso podría suceder la semana que viene.

Según Economía, las medidas fueron tomadas para "minimizar la circulación para preservar la salud de los argentinos y enlentecer la propagación del Covid-19". "Eso implica un impacto para la economía y en especial para los sectores más vulnerables: para muchas personas significa no poder trabajar y por lo tanto no tener ingresos", destacó Economía en un comunicado, repitiendo conceptos que fueron volcados por Guzmán en la Quinta de Olivos. El ministro de Economía no respondió preguntas.

En los próximos días, el Gobierno brindaría alguna precisión sobre la asistencia a empresas para el pago de sueldos. El objetivo del lunes fue tratar de transmitir tranquilidad a los que viven de "changas", una expresión que usa habitualmente el ministro de Desarrollo Social -Daniel Arroyo- para definir a un obrero de construcción informal, un taxista o una profesora particular.