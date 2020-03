Salteña con síntomas de COVID -19 habría participado en una fiesta con 20 personas

La irresponsabilidad y la falta de consciencia no hacen más que causar indignación. Pese a los reiterados pedidos de respetar el decreto de aislamiento social para evitar la rápida propagación del coronavirus, algunas personas optan por violar la norma y poner en riesgo a toda la comunidad.

El gerente del Hospital del Milagro, Juan José Esteban, informó que actualmente sólo se encuentran tres pacientes internados como sospechosos, uno de ellos es una joven que estuvo de viaje en Chile y llegó a la provincia con síntomas. No obstante, participó de una fiesta familiar donde habrían compartido al menos 20 personas más.





“Los internados son todos salteños que vienen de viajes. Una de ellas llegó de Chile, con fiebre y todo se le ocurrió hacer una fiesta familiar, hay gente que no toma consciencia y sigue expandiendo la posibilidad de contagio. Se está trabajando con el aislamiento de la familia, la paciente ingresó con problemas respiratorios y un cuadro febril importante. unas 20 personas en la fiesta”, dijo el gerente.

Esteban señaló que por ahora todos los sospechosos son derivados al Milagro porque todavía el hospital Papa Francisco no está habilitado para recibirlos. “Tenemos tres casos de pacientes jóvenes. Ayer dimos de altas dos, esperamos que los resultados nos lleguen la semana que viene y podamos empezar a hacer los diagnósticos. Lo pacientes dados de alta deben cumplir la internación domiciliaria. Es fundamental que continúen 14 días aislados en el domicilio”, dijo.

Con respecto a los cambios internos en el hospital, el gerente manifestó: “Tenemos pacientes con diferentes patologías, algunos inmunodeficiencias, este muro que tenemos al fondo divide al hospital en dos áreas bien diferenciadas, con personal diferenciado. En un sector van a estar todos los pacientes los pacientes inmunocomprometidos y en el otro sector va a funcionar un área completa con más de 50 camas destinadas a los pacientes que presenten COVID-19 con un consultorio febril sintomático en ésa área”.



Diagnósticos en Salta

Sobre la posibilidad de analizar las muestras en nuestra provincia, Esteban informó que los dos virólogos del hospital ya tuvieron la capacitación a través de video conferencia. “El laboratorio es de alta complejidad, estamos pidiendo un termociclador, vamos a contar con dos termocicladores. El análisis es rápido, se hace de forma directa, en una mañana se pueden tener los resultados”.

El gerente agregó que “lamentablemente venimos trabajando una semana atrasada, los resultados están llegando seis días después de haberlos enviado al instituto Malbrán, es un despropósito total habiendo un laboratorio de altísima complejidad en nuestro hospital donde se puede hacer la determinación de manera inmediata”.



Extremar medidas de higiene

Esteban brindó recomendaciones al momento de ingresar al hogar para las personas que deben salir a trabajar. “Una vez que llegan a casa lo primero que tiene que hacer es quitarse el calzado o tener listo un trapo con lavandina para limpiarlo, lavarse bien las manos, quitarse la ropa y dejarla en una bolsa para lavar, los zapatos se pueden dejar afuera. Es importante limpiar las bolsas que se ingresan de afuera, la cartera también o dejarla afuera. Limpiar el celular con alcohol. Salir sin joyas y con el pelo recogido”.

El gerente del Hospital El Milagro sostuvo que el virus no entra por la ventana, es fundamental la aireación de los ambientes. “Cada uno de nosotros somos posibles receptores del virus, si nos quedamos en casa el virus no va a tener receptores y muere. por favor cumplamos la cuarentena, hasta el momento no tenemos circulación por contagio comunitario”, finalizó.