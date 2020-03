Salteños viajaron antes de la pandemia y no pueden regresar de Cusco

Una pareja de salteños conforma el grupo de 400 argentinos varados en Perú. Salieron de Salta 3 días antes del anuncio de la OMS y también de las medidas preventivas en el país. “Hay gente mayor, con enfermedades y que ya no tiene dinero”, contaron a InformateSalta.

Marcelo y Hortensia, una pareja de salteños, contrató a fines de 2019 un viaje a Cusco, Perú. En aquel momento ni se imaginaban el difícil momento que atraviesa el mundo con la aparición del Coronavirus. Ellos viajaron antes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la pandemia y también antes de los anuncios del gobierno argentino sobre las medidas preventivas.

Su vuelo de regreso iba a salir el 17 de marzo pasado, incluso tres días antes que entrara en vigencia en Argentina la cuarentena obligatoria pero aún esperan definiciones, al igual que 400 argentinos, para poder volver.

“Se complica la salida de nosotros porque los aviones no pueden llegar porque, por ejemplo, los Hércules no están preparados para este tipo de región, altura y esquivar la cantidad de cerros que hay hasta acá”, contó Marcelo a InformateSalta.

Ellos, de 56 y 59 años, lograron entrar en una lista de prioridades para poder tomar un colectivo que los llevara a Lima, en un viaje de 20 horas, y una vez allí esperar en el Aeropuerto a que llegara un vuelo de Aerolíneas Argentinas, el que nunca se concretó.

“El problema es que acá hay toque de queda desde las 20 hasta las 5 de la mañana, en ese horario no puede haber nadie afuera, ni ómnibus ni vehículos tampoco, entonces, el viaje iba a estar muy complicado por este tema, entonces nos aconsejaron autoridades de Perú que no lo hagamos, que no nos daban ninguna garantía”, detalló.

El otro problema que tienen es que cancillerías y las embajadas no se hicieron cargo de la situación, y por ahora se manejan solamente con datos no oficiales. “Desde hace dos días, más o menos en el grupo se está comentando, no es nada oficial, que vendrían el miércoles dos vuelos chárter a buscarnos a todos para llevarnos a Lima y una vez en Lima esperar a que llegue algún vuelo de Aerolíneas Argentinas para llevarnos a Ezeiza o El Palomar”, indicó.

Sobre la situación, lamenta que entre los damnificados hayan personas mayores, con enfermedades y también niños, muchos de los cuales se quedaron sin dinero para alojamiento, comida y medicamentos.