Ingenio San Isidro donó alcohol en gel para municipios y flexibilizó la jornada laboral

Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido a nivel nacional, la Unión de Trabajadores Azucareros San Isidro logró que la asistencia de los trabajadores a los lugares de trabajo los días 25, 26 y 27 de marzo sea opcional sin que provoque alguna sanción adicional por parte de la empresa.

“Los obreros que opten por sí concurrir a trabajar, deberán prever de llevar racionamiento para los días 25 y 26 de marzo, debido a la jornada laboral. Asimismo, el día que concurran a trabajar se les hará entrega de los permisos por escrito para justificar ante la autoridad que corresponda, y hasta que ello suceda, pueden portar recibo de sueldo que justifica su desplazamiento” indicó el secretario del UTASI, Carlos Núñez.

Al ingresar, los obreros del Ingenio San Isidro deben someterse a un control sanitario. Se les toma la temperatura con pistola, con uso de barbijos, gafas, guantes y en el interior deben guardar 5 metros de distancia entre cada obrero.

Además, el gremio azucarero explicó que aquellos que no concurran no gozarán del pago por presentismo, ni tendrán remuneración por las jornadas no trabajadas. “No se adoptará ninguna sanción adicional a los obreros que no concurran a trabajar, puesto que resulta totalmente entendible la grave situación actual” indicó Núñez.

En cuanto a la jornada laboral del 20 de marzo, a pesar de que no se prestó tareas por parte de los obreros, será abonada en su totalidad. Los días 30 y 31 de marzo sí se contarán como inhábiles por ser feriados nacionales.

El secretario de UTASI, recordó que el Ingenio y Destilería San Isidro es una de las industrias que se encuentran exceptuadas del aislamiento por formar parte del rubro alimentos, por lo que, sus obreros sí deberían trabajar normalmente.

“Se les recuerda a los trabajadores azucareros que cumplan con los recaudos y prevención sanitarias dispuestas por el presidente de la Nación, ya que circular injustificadamente en la vía pública y tener otros comportamientos, significa delito penal con sanciones graves para los responsables, por cuanto se encuentra en peligro la salud pública y el bienestar general” explicó Carlos Núñez.

Cabe destacar que el Ingenio y Destilería San Isidro donó 4 mil litros de alcohol en gel y al 70% en estos días a distintos municipios, tales como Campo Santo, General Güemes, El Bordo y Hospital "Joaquín Castellanos" de Güemes. Además, se entregó botellas para colectar el alcohol que lo fabrican los propios habitantes del lugar.