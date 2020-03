Silvia Magno se defiende: “Estamos trabajando en forma solidaria con el gobierno”

Colectivos de la empresa de turismo Silvia Magno que circulan con personas por la ciudad causan indignación. Sobre ello, su dueña aseguró que están trabajando en forma solidaria con el gobierno de Salta y subrayó que el traslado es solo de salteños o trabajadores de otras provincias que quieren regresar no de turistas.

Magno se vio obligada a salir a dar explicaciones luego de que en redes sociales circulen fotos y videos de sus colectivos trasladando personas no sólo en el centro sino en distintos barrios, lo que generó malestar y miedo.

“Estamos trabajando en forma solidaria con el gobierno de la provincia, con pasajeros en tránsito. Aclaro que son pasajeros no turistas, no están entrando turistas a Salta. No hay vuelos, por lo menos a Salta. Aerolíneas puso un vuelo de emergencia a Tucumán, ayer hoy y mañana, así que los salteños que todavía están varados en Buenos Aires están tomando esos vuelos para poder llegar por lo menos a Tucumán y de ahí hay que traerlos a Salta”, dijo a FM Pacífico.

Sobre su trabajo puntual, detalló que por un lado colabora con la barrera sanitaria impuesta en el ex peaje de Aunor, llevando a sus domicilios a todos salteños que llegan de afuera, una vez que pasan por los controles de rigor. Y por el otro lado, llevando a trabajadores de otras provincias hasta Tucumán, para que puedan tomar el único vuelo que está saliendo.







“Cuando los médicos los reciben, les hacen el chequeo inicial, constatan de donde vienen, verifican con la policía a donde van a ir, porque se les hace firmar una disposición que si o si tienen que hacer cuarentena, 14 días encerrados en su casa. Cuando ellos firman, recién suben a nuestros vehículos y mis choferes los llevan a domicilio que declararon y vamos escoltados por la policía y por la ambulancia del SAMEC. Cuando llegamos al domicilio, se constata que en ese domicilio no haya nadie. Ahí se los aíslan”, expresó.

En este sentido, añadió “nuestro servicio es asegurarnos de que cada pasajero que entra a Salta no se vaya por sus medios porque no sabemos si son posibles portadores o no. No hay ningún acuerdo, yo trabajo todo el año para el Ministerio de Turismo, de forma solidaria. A costo propio. Hay un grupo de empleados que se prestó para ayudar. Están ingresando pero a cuentagotas”.

Finalmente, aseveró que los choferes tienen un equipo médico completo descartable que se tira una vez terminado el trabajo de cada día. Asimismo, los vehículos son desinfectados en las nuevas instalaciones del SAMEC.