Los permisionarios, preocupados por el impacto económico del aislamiento

Los cobradores de estacionamiento indicaron que sienten bronca por el hecho de que ellos no trabajan para quedarse en casa, mientras que hay gente que no cumple el aislamiento. Pedirán que, tras la cuarentena, no suba el valor del talonario.

En medio de la cuarentena que rige en Salta como medida preventiva ante la expansión del coronavirus, hay preocupación en el sector de los permisionarios, respecto a su actividad, el impacto económico que significará el aislamiento como así el enojo ante el resguardo que están haciendo, mientras que hay gente que viola la cuarentena.

InformateSalta dialogó con Cristina Chinchilla, representante de los permisionarios de la ciudad, quien comentó que la preocupación principal de los trabajadores del rubro viene del lado económico.

“Dicen que tenemos que guardarnos por la cuarentena así salvamos nuestras vidas, pero el Gobierno no nos cuida a nosotros, no hace nada por nosotros”, se refirió con respecto a las medidas. “En mi caso, debo la boleta de luz y ahora debería la de este mes, no alcancé para pagar las boletas”, reconoció sobre su situación.

A esto indicó que la semana pasada, al reglamentarse la cuarentena “muchos trabajadores se me acercaron para saber qué íbamos a hacer, algunos cobradores ya no estaban yendo a trabajar porque viven en Cerrillos y tenían que venir hasta la Capital pero no podían tomar el colectivo”, recordó sobre los primeros impactos del aislamiento”.

Del mismo modo, se mostró enojada ante el hecho de que, por cumplir el resguardo en sus hogares y no ir a trabajar, hay gente que sale de sus casas. “Nos da bronca ver cómo la gente no toma conciencia, en mi barrio salen como si nada, en mi casa se sientan sobre la vereda a beber”, lamentó.

Por otra parte, indicó que pedirán a la Municipalidad capitalina como al Concejo Deliberante que se prorrogue el aumento en el valor del talonario. “Queremos que se siga pagando por $150, que no suba a $300, los cobradores no estamos en condiciones para pagarlo”, concluyó.