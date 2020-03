Vecinos de B° Huaico indignados por viajantes que violan la cuarentena

Desde hace un par de días, en el marco de la repatriación de argentinos del exterior para que llegaran a pasar la cuarentena establecida en Argentina, la provincia comenzó a recibir a salteños que llegaban vía aérea o terrestre.

Estas personas son puestas en cuarentena en sus domicilios particulares y esto ha provocado gran preocupación en distintas barriadas. Como fue lo que sucedió la zona de los Monoambientes, donde la llegada una joven y sus salidas provocó numerosos disgustos.

En este marco, vecinos B° El Huaico, a través de un grupo de Facebook, también hicieron llegar su reclamo ante personas que no estarían cumpliendo la cuarentena. Denunciaron que ayer a la madrugada, en un domicilio de dicha barriada, un colectivo de Silvia Magno dejó a dos personas en una vivienda y que estas personas no estarían respetando la cuarentena ya que los vieron salir del domicilio a comprar.

Un vecino en diálogo con InformateSalta contó que si bien la persona que los recibió asegura que no son ellos los que salen, los vecinos consideran que de igual manera las personas que estén en contacto estrecho con ellos son igual de peligrosos para la salud de la barriada.

"Ayer a las 3 am dejaron dos personas que provenían de afuera de Salta. No te sé decir si venían o no del exterior o afuera de Salta, por qué los dejo ese famoso colectivo de Silvia Magno con la policía. En el domicilio había otras personas que no habían viajado. Según la Policía esas personas que ya estaban en su casa son las que salieron. Pero salieron sin barbijos y de a dos. Ellos dicen que los que salieron no son los que llegaron. Pero para mí es lo mismo porque tienen contacto directo" relató.