Consejos: “masturbarte no te va a contagiar coronavirus” y no tener sexo con desconocidos

"Tu mejor compañero sexual sos vos mismo. Masturbarte no te va a contagiar coronavirus, especialmente si te lavás las manos y limpiás tus juguetes sexuales con agua y con jabón durante al menos veinte segundos".

El consejo lo da el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, en una guía publicada en los últimos días para orientar a los neoyorquinos a la hora de tener relaciones sexuales en tiempos de pandemia.

Según el conteo oficial del centro de salud e investigación Johns Hopkins, este jueves a la tarde ya son más de 79.000 los casos de coronavirus confirmados en Estados Unidos.

Se estima que la mitad están en el estado de Nueva York, del cual la Gran Manzana es epicentro.

Es en ese contexto que el área de Salud metropolitana emitió una guía para evacuar dudas y hacer recomendaciones vinculada a la vida sexual de quienes habitan la ciudad.

"Todavía tenemos mucho que aprender sobre el sexo y el coronavirus. El virus ha sido encontrado en las heces de personas infectadas, pero no aún en semen o fluidos vaginales. Sabemos que otras cepas del coronavirus no se transmiten eficientemente durante una relación sexual", advierte la guía.

Y aconseja: "Tené relaciones sexuales con gente cercana".

Su primer consejo, en ese sentido, es la autosatisfacción.

Y agrega: "El siguiente compañero más seguro para tener relaciones sexuales es alguien que viva con vos. Tener contacto cercano -incluido el sexo- sólo con un círculo acotado de gente previene el contagio".

"Tenés que evitar cualquier contacto cercano, inclusive el sexo, con cualquiera que no esté en tu casa. En caso de tener sexo con personas que estén afuera, tené el menor número de parejas posible. Si solés mantener sexo virtual o sos trabajador o trabajadora sexual, considerá dejar pasar un tiempo hasta tener encuentros en persona. Las videollamadas y el sexting son buenas opciones", sugiere la guía.

También da recomendaciones sobre cómo cuidarse durante la relación sexual: besarse puede contagiar el coronavirus, el uso de preservativo durante sexo anal u oral puede disminuir el riesgo de estar en contacto con heces, y la higiene previa y posterior al sexo es más importante que nunca. Insiste -como insisten todas las guías sanitarias oficiales del mundo en este momento- en lo importante de que el lavado de manos sea con jabón y dure al menos veinte segundos.

"Si tu pareja o vos no se sienten bien, es mejor no tener relaciones sexuales. Si van a tenerlas, es mejor no besarse. Pero lo ideal es no tener relaciones sexuales porque pueden estar por aparecer los primeros síntomas del coronavirus y pueden contagiarse", advierte la guía.

En esos casos, como sostiene la guía casi como su punto de partida, siempre se le puede echar mano a la masturbación./Clarín