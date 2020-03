Empleados del call center 148 piden insumos de seguridad

Empleados del call center 148, que hoy trabajan durante la emergencia sanitaria, piden que les entreguen los insumos de seguridad necesarios para poder trabajar con tranquilidad. Explicaron que están obligados a ir a trabajar y que muchos viven lejos y tienen dificultades para llegar.

“No queremos perder nuestros trabajos, el lunes decretaron feriado puente pero nos exigen que vayamos, nos dieron un papel para poder pasar en el colectivo pero ya nos dijeron desde saeta que si no tenemos la tarjeta no vamos a poder subir y si no asistimos al trabajo no nos pagan y nos suspenden”, dijeron en diálogo con InformateSalta.

“Por favor necesitamos ayuda, tenemos miedo por este virus todos tenemos familia y algunas somos madres, queremos cuidar nuestros trabajos pero necesitamos las medidas de seguridad”.