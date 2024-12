Reclamos contra OSDE que niega a mayores de 21 años ser atendidos por el Dr. Antonio Salgado

Más de 70 afiliados a la obra social OSDE en Salta ha manifestado su indignación y preocupación por la decisión de limitar las consultas con el reconocido médico infectólogo y pediatra Antonio Salgado. A partir del 1 de enero, los pacientes mayores de 21 años ya no podrán atenderse con este profesional, una medida que, según los denunciantes, afecta gravemente su derecho a elegir el médico de confianza.

La decisión ha generado malestar entre los afiliados, quienes destacan la trayectoria y compromiso del doctor Salgado, especialmente durante la pandemia, cuando atendió pacientes sin discriminación de edad en un momento crítico en el sistema de salud.

Es considerada "unilateral e inconsulta"



Según una carta firmada por varios afiliados, la decisión de OSDE es considerada "unilateral e inconsulta" y representa "una grave afectación al derecho de libre elección de médico tratante". Los firmantes resaltaron que la atención de Salgado, tanto como pediatra como infectólogo, se convirtió en un pilar para muchas familias durante los años más duros de la pandemia.

Una afiliada afectada expresó: "Yo soy paciente del doctor Salgado y me enteré de esta medida cuando fui a una consulta. Nos comunicaron que, a partir de enero, los pacientes mayores de 21 años no podrán atenderse con él. Es un destrato total".

El problema no se limita al caso del doctor Salgado. Según varios testimonios, la atención en OSDE Filial Salta ha sido calificada como "vergonzosa". Una afiliada con el plan 410, quien paga cerca de 800 mil pesos mensuales, señaló: "Vas a las oficinas y nunca hay nadie para atenderte. Un edificio enorme con uno o dos empleados que no te brindan información. Además, cada vez hay menos médicos disponibles: odontólogos, psicólogos, otorrinos, todos se están bajando de OSDE. Esto no puede seguir así".

No solo pediatra

El doctor Salgado es reconocido no solo por su labor como pediatra, sino también como infectólogo. Durante la pandemia, su trabajo fue clave, atendiendo pacientes en circunstancias complejas y sin discriminación de edad, según relatan los denunciantes.

"Es uno de los mejores médicos que tenemos en la provincia. No entiendo cómo pueden tomar una decisión así", expresó una paciente. Otro agregó: "Nosotros, los afiliados, estamos pagando un precio elevado por el plan de salud, y tenemos derecho a elegir".