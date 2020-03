Mató a su abuela y le robó el auto, los detalles del horroroso crimen de María Leonor Gine

El sábado, familiares de María Leonor Gine, fueron hasta su departamento ubicado sobre la Avenida Belgrano al 900 porque no respondía los mensajes ni atendía las llamadas. No pudieron entrar, fueron a las cocheras y descubrieron que su auto no estaba. De inmediato llamaron a la policía.

Cuando lograron abrir las puertas la hallaron sin vida, en la cocina y con múltiples heridas de arma blanca. Su nieto, Agustín Morales, con quien vivía tampoco estaba. En ese mismo momento revisaron las cámaras de seguridad y vieron al chico entrando el viernes a la noche junto a Federico Leonardo Detzel y Tania Rocío Aguirre al edificio, en la madrugada del sábado los tres salieron y se llevaron el auto.

En ese momento supieron que el joven, quien vivía con la víctima y sufre adicción a las drogas era el responsable del homicidio junto a sus amigos. Lo encontraron muy cerca de la vivienda deambulando, allí fue detenido, los otros horas más tarde.

Los tres fueron acusados de homicidio agravado por el vínculo y por ensañamiento y alevosía y violación de medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia en concurso real y se abstuvieron de declarar y la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio pidió que se mantengan las detenciones y numerosas medidas investigativas.

La familia destruida

En las redes sociales despidieron con dolor y desesperación a la mujer, quien en su propia red social expuso su amor hacia su nieto, a quien además le había abierto las puertas de su casa.

La madre del acusado, e hija de la víctima se mostró desesperada. “Mi viejita querida... Al menos yo no encuentro la forma de poder despedirte, no era de esta manera. Fuiste mi gran compañera en esta lucha de años, lucha en la que no entendimos y no pudimos hacer nada. Necesito que Dios me de urgente un poquito de luz para poder entender. Te amo mamita, descansa en paz y no me sueltes nunca mamá”.