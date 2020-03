Por la prórroga de la cuarentena, peligra la continuidad del Regional

Tras la decisión del Presidente de prorrogar la cuarentena, desde el Concejo Federal analizan el futuro del fútbol del ascenso, más teniendo en cuenta que a priori la reanudación de las actividades sería de forma progresiva, siendo los espectáculos públicos los últimos en regresar a la normalidad para evitar la congregación de gente.

Sin dudas a los que más afecta esta situación es a los 98 clubes clasificados a la siguiente ronda del Torneo Regional Amateur. La suspensión del fútbol y la falta de ingresos se ha vuelto insostenible sobre todo para los equipos salteños como Gimnasia, Juventud, San Antonio, Deportivo La Merced, Deportivo YFP y Tabacal.







La intención primaria sería que los ascensos y descensos se definan dentro de un campo de juego en el segundo semestre del año. Sin embargo, también se estipula que haya competencia acercándose al fin de año y durante el verano 2021.

El Consejo Federal realizará un "censo" con los clubes para saber la situación en la que se encuentran en cuanto a jugadores a disposición, realidad económica e interés en seguir participando para, de manera global, sacar conclusiones.

En caso de reanudación, se disputaría como está estipulado con la correspondiente reprogramación de fechas, pero también existe la posibilidad que el formato de las rondas siguientes sea modificado para hacerlo más acotado.

Para aclarar la situación de los clubes salteños, InformateSalta dialogó con las autoridades máximas de varias instituciones salteñas.







Gabriel Arias, de San Antonio, se refirió a la difícil situación económica de los clubes y la incertidumbre del regreso o no del Regional. “Para arrancar nuevamente tendría que ser a puertas abiertas porque sino es insostenible porque la mayoría de los clubes se sostienen de las entradas, venta de tickets y todo el movimiento.”.

No obstante, reconoció que una posibilidad es suspender hasta el año que viene y que todos los clasificados obtengan una plaza fija para el 2021. “La mayoría de los clubes estarían de acuerdo de no seguir y ya no tienen compromiso con los jugadores. Pero estamos a la espera de lo que decida el Consejo Federal y ellos nos lo harán saber a través de un mail”, dijo.







Por su parte, Gustavo Klix, de Juventud, fue contundente con su posición de jugar el Regional. “Nosotros priorizamos la salud de las personas, pero una vez controlada la situación Juventud quiere jugar como sea y seguir con el Regional. Hicimos un esfuerzo grande y quedamos con muchas expectativas y nos parecería tirar todo a la borda”.

Entre las propuestas, señaló que se podría reducir las fechas y cambiar la forma de disputa. “La idea es jugar con público y terminar el Regional Amateur este año. Los clubes del ascenso vivimos de las recaudaciones y ya es complicada la situación. No sé cómo, pero queremos seguir jugado el Regional”, aseguró.







Por último, Marcelo Mentesana, de Gimnasia y Tiro también habló sobre el tema. “No sabemos que puede pasar y cómo evolucionará la situación. Deseamos que se normalice lo antes posible, fundamentalmente por la tranquilidad de todos”, dijo.

La vuelta o no del Regional Amateur y Federal estará supeditado a la pandemia y las medidas que tome el gobierno nacional y a eso se tendrá que trasladar al Consejo Federal, quien a fines de abril o principios de mayo tomaría un decisión que será comunicada a los clubes por mail.

Las alternativas

Al día de hoy se manejarían tres alternativas de manera oficial, pero podrían surgir algunas otras:

- Comenzar un nuevo e independiente torneo con estos 98 clubes a mediados de Agosto/Septiembre finalizando en diciembre donde se entreguen 4 ascensos al Federal A.

- Darle plaza fija de manera ÚNICA Y EXCEPCIONAL para que puedan participar del Torneo Regional 2021

- Que el Torneo Regional 2021 tenga 8 ascensos en vez de 4 para contemplar los que no se definirían este año más los de la futura temporada.