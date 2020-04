Coronavirus: Se activó el protocolo en Colonia Santa Rosa y el intendente cerró el pueblo

Mario Guerra dio la orden de no permitir el ingreso al municipio de toda persona que venga de afuera de Orán, aún teniendo domicilio en Colonia Santa Rosa. Cuestionó los operativos de control vehiculares.

La medida se endureció luego de que días pasados ingresara un taxi con un salteño que venía desde Neuquén, con síntomas febriles. El sospechoso fue aislado en un colegio dispuesto para controlar a personas que manifiestan síntomas de coronavirus.

“La situación es que están volviendo trabajadores golondrinas que se fueron en diciembre, enero, al sur, a Neuquén, Río Negro, Mendoza, también algunos que se fueron a La Plata, a Buenos Aires, son lugares donde se dieron casos positivos de COVID-19. No sabemos si hicieron o no la cuarentena, antes de anoche entraron 8, nos llama la atención que pasen provincias enteras hasta llegar sin que los controles”, dijo Guerra a InformateSalta.

El intendente de Colonia Santa Rosa aclaró que las personas que ingresaron al municipio durante la cuarentena fueron aislados en dos casas con la Policía y con el acta correspondiente y tienen que cumplir con la cuarentena: “Yo no tengo capacidad para albergar a nadie. Ayer vino uno de Neuquén que ingresó por Tucumán, vino con fiebre, tuve que activar alerta roja porque venía con fiebre. Adecuamos un colegio secundario al lado del hospital para contenerlo y controlarlo. Hoy se lo volvió a controlar y ya no tenía fiebre”.

Guerra indicó que en su localidad hay muchos otros focos, “de dengue tenemos más de 50 casos, hay faringitis, angina roja, tenemos que controlar a los sospechosos. No tenemos los costos económicos para estar albergando a casos sospechosos. Se pasan como sea, pasaron por zonas de circulación del virus y nosotros tenemos que duplicar nuestro trabajo para controlarlos y no tenemos recursos, les pedimos que se queden donde están”.

Con respecto a las actividades económicas durante la cuarentena, el intendente de Colonia Santa Rosa dijo: “Son situaciones muy difíciles, el ministro de trabajo dice que la producción tiene que salir, los camioneros vienen a buscar el tomate, lo que sea, y a los choferes no los podemos tener encerrados en el camión 14 horas hasta que terminen de cargar el camión. en épocas de cosecha a veces tenemos 50 camiones y los choferes, que son de afuera, se tienen que quedar a comer, dormir”.

Sobre la prohibición de acceso a la localidad, el intendente señaló que no cuentan con policías suficientes para controlar “por eso le pedimos a los vecinos que den testimonio en caso de que vean que ingresan personas. Tuvimos reuniones en esta semana con los intendentes y ministros. Todas las circunstancias de cada pueblo son idénticas".