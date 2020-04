Kosiner enojado con quienes no cumplen la cuarentena: “No ves a tus afectos y otros salen. Si amas al otro quédate en casa”

Iniciando la cuarta semana de cuarentena total, y a la espera de los anuncios del presidente Alberto Fernández por el levantamiento parcial de la misma, crecen las denuncias y las demoras de personas que incumplen con el aislamiento.

A través de su cuenta de Twitter, presidente interino del Partido Justicialista de Salta, Pablo Kosiner, repudió la actitud de sus vecinos. “No ves a tus afectos y otros salen. Muchos autos sin sentido, pasean el perro como si no pasase nada. Autos y perros caros! Que parte no entendieron ? Domingo de ramos no es para golpearte el pecho hipócritamente, si amas al otro quédate en casa. #TresCerritos @seguridad_salta”.

El dirigente justicialista también llamó a la solidaridad de todos: “Vamos aprendiendo que cada uno de nosotros depende del otro y que el bien común es más importante que el interés particular, aunque éste pueda aparecer como legítimo. Sigamos siendo mayoritariamente solidarios. Sin grieta. #YoMeQuedoEnCasa #UnidosPorArgentina.